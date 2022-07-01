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Российскому ядерному «Зевсу» поручат поиски альтернативы земной жизни

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Создаваемому Россией ядерному космическому буксиру «Зевс» могут поручить поиски альтернативной жизни в подледных водоемах спутников Юпитера. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович.

«Мы рассматриваем возможность расширенной программы исследований системы Юпитера с помощью научного оборудования, которое устанавливается на ядерном буксире, в том числе отделяемых зондах, которые могли бы совершить посадку на одном из спутников Юпитера или провести анализ атмосферы Юпитера методом камикадзе — однократного падения на планету», — сказал специалист.

По его мнению, с научной точки зрения наибольший интерес для ученых представляют юпитерианские спутники Европа, Каллисто и Ганимед. «Считается, что под толстым слоем льда на поверхности Европы существует теплый жидкий океан, а это значит, что есть вода и тепло. Примитивные органические вещества в космосе всегда есть. Поэтому есть теория, что спутники Юпитера — это потенциальное место для возникновения примитивной жизни, альтернативной земной», — заметил Петрукович.

Специалист допустил исследование Венеры при помощи «Зевса». В то же время директор института отметил, что пока научная программа ядерного буксира не определена.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели.

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
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