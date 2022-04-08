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Раскрыты перспективы российского «Зевса»

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Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Возможности российского «Зевса» как межпланетной транспортной системы должны быть гибкими с точки зрения масштабируемости. О создаваемом ядерном буксире в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

Исполнительный директор не исключил возможность технического обслуживания буксира на орбите. «Например, это можно делать с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля, способного не только дозаправить буксир расходуемыми компонентами, но и обеспечить при необходимости диагностику и выполнение ремонтных операций», — сказал он.

Блошенко уточнил, что базовая мощность «Зевса» составит около 500 киловатт. «В то же время с точки зрения конструктивных особенностей закладываемые решения легко масштабируются на последующих модификациях буксира до одного мегаватта», — отметил менеджер.

В декабре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

В августе того же года глава госкорпорации заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на Международной космической станции (МКС). По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.

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