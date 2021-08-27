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Рогозин рассказал об ожидаемом прорывном результате «Роскосмоса»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс» на Международной космической станции (МКС) может привести к прорывным результатам для «Роскосмоса», передает ТАСС заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за ее пределами», — уверен глава «Роскосмоса».

Как заявил агентству гендиректор Исследовательского центра имени Келдыша Владимир Кошлаков, эксперимент «Капля-2» на МКС состоится в 2024-2025 годах. «Начнет работать система генерации капель — станет понятна ее эффективность и возможности функционирования на крупногабаритных космических аппаратах», — сказал руководитель предприятия.

В июне российское конструкторское бюро (КБ) «Арсенал» презентовало на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) макет космического ядерного буксира «Зевс», который получит энергодвигательную установку мегаваттного класса.

В июле РИА Новости, ссылаясь на материалы КБ, сообщило, что данный космический аппарат может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника.

В мае агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша, сообщало, что космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны.


Иван Потапов

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