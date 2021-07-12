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Российский «Зевс» получит лазерное оружие

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Источник изображения: Изображение: АО «Конструкторское бюро «Арсенал»

Российский перспективный космический буксир «Зевс» может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы конструкторского бюро «Арсенал».

Отмечается, что в 2018-2019 годах организация провела исследовательские работы, целью которых стало выяснение возможности буксира «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением».

В мае агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша, сообщало, что космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2020 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир.

В сентябре того же года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что «Роскосмос» до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
2020-й год
Луна
Ядерный щит
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5 комментариев
№1
12.07.2021 14:26
Ответ Маску и Безосу
0
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№2
12.07.2021 14:35
Рогозин, в своей Телеге, писал что это чушь, но сейчас я это сообщение найти не могу :)
0
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№3
12.07.2021 19:12
Я так понимаю "Зевс", "Нуклон" это развитие всё того же проекта Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) 2010 г. Там через 10 лет после его начала вроде бы поменялась концепция отвода тепла. Капельный холодильник не получился, и теперь делается ставка на пластинчатые радиаторы. Такое впечатление, что этот проект из макетов так и не вылезет:-)))
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№4
12.07.2021 20:51
Цитата, Huniadi Ianos сообщ. №3
Там через 10 лет после его начала вроде бы поменялась концепция отвода тепла. Капельный холодильник не получился, и теперь делается ставка на пластинчатые радиаторы. Такое впечатление, что этот проект из макетов так и не вылезет:-)))

"МОСКВА, 4 июля 2021, 11:33 — REGNUM Исследовательский центр им. Келдыша испытает разрабатываемый для ядерного буксира «Зевс» холодильник-излучатель на Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы центр им. Келдыша.

Испытания компонента ядерного буксира будут проводиться в рамках эксперимента «Калпя-2−2». Первый эксперимент этой серии проводился на МКС в 2014 году. Тогда испытания капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира были внепланово остановлены из-за сбоев в работе ротора заборника капель."

Шифр эксперимента: Капля-2  Сроки проведения: 2014-2022 гг.

0
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№5
12.07.2021 22:26
Цитата, q

Шифр эксперимента: Капля-2  Сроки проведения: 2014-2022 гг.
Будем ждать, когда готовое изделие появится... До 2030 г (полёт к спутнику Юпитера) всего  каких то 9 лет осталось :))
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