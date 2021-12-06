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Рогозин назвал сроки запуска российского ядерного «Зевса»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

«Роскосмос» к 2030 году планирует вывести в космос ядерный буксир «Зевс». Сроки запуска перспективного изделия в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса, проходившего в Дубае, назвал гедиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Заявление главы «Роскосмоса» приводит «Русский космос».

«Планируем к 2030 году поднять этот аппарат — он называется по имени древнегреческого бога "Зевс" — на безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию», — сказал Рогозин.

По его словам, электрическая мощность энергоустановки буксира составит 0,5 мегаватта, что позволит после совершения гравитационных маневров у Луны и Венеры стартовать к Юпитеру. «При этом аппарат способен взять такую полезную нагрузку, что у каждого из небесных тел будут выпущены исследовательские зонды», — пишет журнал.

В декабре на Всероссийском форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2021» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что «Зевс» сможет доставлять десятки тонн полезной нагрузки к спутникам Юпитера.

В августе Рогозин заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на МКС. По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.


Иван Потапов

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