«Роскосмос» сможет доставлять десятки тонн к Юпитеру

Разрабатываемый ядерный буксир «Зевс» сможет доставлять десятки тонн полезной нагрузки к спутникам Юпитера, заявил на Всероссийском форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2021» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Его слова передает ТАСС.

«Те решения, которые мы закладываем, позволят доставить десятки тонн полезной нагрузки, например, к спутникам Юпитера. Вы сейчас никакими другими способами такую массу полезной нагрузки доставить не сможете. Там речь идет не о массе всего аппарата, а о массе полезной нагрузки, которая представляет собой научное оборудование, специальное зондирующее радиолокационное оборудование», — сказал специалист.

Исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке напомнил, что в настоящее время к крупнейшей планете Солнечной системы возможно доставлять лишь нетяжелые нагрузки. «Если речь идет про килограмм или доли килограмма, то можно запустить небольшой зонд», — уточнил Блошенко.

В августе генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на МКС. По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.

Иван Потапов