Рогозин заявил о нехватке денег на ядерный «Зевс» и предложил их напечатать

В настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, поскольку большая часть денег Банка России арестована за рубежом, эти средства можно «напечатать».

«Если "Роскосмос" получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта "Зевс" — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — предложил глава госкорпорации.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».