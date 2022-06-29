«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО

Источник изображения: topwar.ru

В Мадриде сегодня стартует саммит стран НАТО, на котором Россию объявят "главным врагом", а также примут новую стратегию развития альянса и дальнейшего расширения на территории Восточной Европы. Совещаться натовцы будут с 28 по 30 июня.

В преддверии саммита российский Роскосмос на своем сайте опубликовал спутниковые снимки места проведения сборища членов альянса в Мадриде, а также "центров принятия решений" стран, являющихся главными спонсорами киевского режима во главе с Зеленским, приложив к снимкам координаты объектов. Как заявили в госкорпорации:

Так, на всякий случай: США - 38.897542 - 77.036505 и 38.870960 - 77.055935, Великобритания - 51.503049 - 0.127727, Франция - 48.870433 - 2.316842, Германия - 52.519903 - 13.368921, Бельгия - 50.879986 - 4.425771

Источник изображения: topwar.ru

Среди опубликованных снимков координаты Белого дома и Пентагона в США, центров Лондона и Парижа, Бундестага в Берлине и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Судя по надписям на снимках, съемка велась космическими аппаратами "Ресурс-П".

Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов

- говорится в сообщении Роскосмоса.