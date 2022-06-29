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Военное обозрение

«Роскосмос» опубликовал координаты «Центров принятия решений» в Европе и США на фоне стартовавшего в Мадриде саммита НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

В Мадриде сегодня стартует саммит стран НАТО, на котором Россию объявят "главным врагом", а также примут новую стратегию развития альянса и дальнейшего расширения на территории Восточной Европы. Совещаться натовцы будут с 28 по 30 июня.

В преддверии саммита российский Роскосмос на своем сайте опубликовал спутниковые снимки места проведения сборища членов альянса в Мадриде, а также "центров принятия решений" стран, являющихся главными спонсорами киевского режима во главе с Зеленским, приложив к снимкам координаты объектов. Как заявили в госкорпорации:

Так, на всякий случай: США - 38.897542 - 77.036505 и 38.870960 - 77.055935, Великобритания - 51.503049 - 0.127727, Франция - 48.870433 - 2.316842, Германия - 52.519903 - 13.368921, Бельгия - 50.879986 - 4.425771

Источник изображения: topwar.ru

Среди опубликованных снимков координаты Белого дома и Пентагона в США, центров Лондона и Парижа, Бундестага в Берлине и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Судя по надписям на снимках, съемка велась космическими аппаратами "Ресурс-П".

Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов

- говорится в сообщении Роскосмоса.

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2 комментария
№1
29.06.2022 07:14
Рогозин провалился с треском оставив армию без спутников ДЗЗ, в результате во время войны их всего 5 штук было, один из который помер.
Зато занимается фигней и самопиаром
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№2
29.06.2022 16:13
Ну допустим 6  Авангардов на боевом дежурстве у России имеется, хватит на каждый "центр принятия решений" , кто кнопку нажмёт?
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