Источник изображения: topwar.ru
В Мадриде сегодня стартует саммит стран НАТО, на котором Россию объявят "главным врагом", а также примут новую стратегию развития альянса и дальнейшего расширения на территории Восточной Европы. Совещаться натовцы будут с 28 по 30 июня.
В преддверии саммита российский Роскосмос на своем сайте опубликовал спутниковые снимки места проведения сборища членов альянса в Мадриде, а также "центров принятия решений" стран, являющихся главными спонсорами киевского режима во главе с Зеленским, приложив к снимкам координаты объектов. Как заявили в госкорпорации:
Источник изображения: topwar.ru
Среди опубликованных снимков координаты Белого дома и Пентагона в США, центров Лондона и Парижа, Бундестага в Берлине и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Судя по надписям на снимках, съемка велась космическими аппаратами "Ресурс-П".
- говорится в сообщении Роскосмоса.