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ВМФ России сданы еще два противодиверсионных катера проекта 21980

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Сообщают, что на сдаточной базе в Кронштадте 10 и 17 июня 2022 года соответственно состоялось подписание приемных актов построенных для ВМФ России противодиверсионных катеров П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"). Это одиннадцатый и двенадцатый катера этого типа, построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящим в состав АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Оба катера войдут в состав Балтийского флота.

Переданные ВМФ России противодиверсионные катера П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Кронштадт, июнь 2022 года (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Данные два катера проекта 21980 были построены по дополнительному государственному контракту на постройку трех катеров этого типа, заключенному Зеленодольским заводом имени А.М. Горького с Министерством обороны России в декабре 2019 года. Два этих первых катера по данному контракту с заводскими номерами 991 и 992 были заложены в Зеленодольске 7 августа 2020 года, спущены на воду 23 июля 2021 года и в октябре 2021 года были отправлены по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт для проведения испытаний и сдачи флоту.

Третий катер по данному контракту с заводским номером 993 был заложен в Зеленодольске 19 февраля 2021 года и спущен на воду 10 июня 2022 года.

Ранее АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с 2009 по 2019 годы сдало ВМФ России десять противодиверсионных катеров проекта 21980 (заводские номера с 981 по 990).

Всего для ВМФ России к настоящему времени заказаны 24 противодиверсионных катера проекта 21980, из которых флоту в итоге сданы 22 катера (12 были построены на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, четыре - на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, и шесть - на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке). Из этих 20 катеров по шесть находятся в составе Черноморского флота (П-191 "Кадет", П-349 "Суворовец", П-350 "Курсант Кировец", П-355 "Юнармеец Крыма", П-424 "Кинель", П-433 "Павел Силаев") и Тихоокеанского флота (П-377, П-417 "Юнармеец Камчатки", П-420 "Юнармеец Приморья", П-431 "Юнармеец Чукотки", П-445, П-450 "Юнармеец Сахалина"), четыре - в составе Северного флота (П-340 "Юнармеец Заполярья", П-421 "Юнармеец Беломорья", П-429 "Сергей Преминин", П-430 "Валерий Федянин"), и по три - в составе Балтийского флота (головной П-104 "Нахимовец" и готовящиеся теперь ко вводу в строй П-468 и П-471) и Каспийской флотилиии (П-351 "Юнармеец Каспия", П-449 "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана"). Еще по одному катеру строятся на Зеленодольском заводе (заводской номер 993) и на ССЗ "Вымпел" (заводской номер 01229, заложен 15 июля 2021 года). Разработчик проекта 21980 - АО "Конструкторское бюро "Вымпел".

Еще четыре катера проекта 21980 были построены в 2019 году на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Переданные ВМФ России противодиверсионные катера П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Кронштадт, июнь 2022 года (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Спуск на воду строящегося для ВМФ России противодиверсионного катера с заводским номером 993 проекта 21980 (шифр "Грачонок") на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Зеленодольск, 10.06.2022 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

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Страны
Россия
Продукция
П-19
П-37
Компании
Восточная верфь
ЗДЗ Горького
Кронштадт
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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