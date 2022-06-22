Президент Финляндии полагает, что до ближайшего саммита НАТО не сможет получить от Турции "зеленый свет" на вступление в альянс

Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры Финляндии с Турцией по вопросу о вступлении этой скандинавской страны в НАТО пока далеки от завершения и поэтому вряд ли вопрос будет решен к ближайшему саммиту организации в Мадриде, заявил во вторник финский президент Саули Ниинистё.

"На прошедшей вчера встрече не было особого прогресса, но все же мы довольны, так как переговорный процесс идет", - приводят его слова европейские СМИ.

"Сложно добиться соглашения к мадридскому саммиту, но мы не унываем, потому что переговоры - серьезные", - добавил Ниинистё.

В понедельник сообщалось, что по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе высокие должностные лица этой организации встретились с коллегами из Турции, Финляндии и Швеции.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.