Автор NIKOPOL: в западную ложь о действиях России на Украине перестают верить

Путин выиграл информационную войну

Автор NIKOPOL выступил на платформе Agoravox с новым недвусмысленным текстом в поддержку России. На этот раз он прогнозирует ход информационной войны. В целом он будет отражать события на поле боя: после периода "проб и ошибок" Россия нашла путь к победе.

"Путин проиграл информационную войну" — такова триумфальная редакционная линия западных СМИ с начала конфликта на Украине. Конечно же, говорят о военном "унижении" России перед героической украинской армией обороны, об экономическом и финансовом "крахе" из-за санкций США и ЕС. Но наибольшую радость пылким сторонникам атлантистского и глобалистского курса принесло якобы имевшее место поражение России в "когнитивной войне" (войне мыслей и восприятий), ведомой Западом (если использовать концепцию НАТО). Поражение Путина? Вы в этом уверены?

Прежде всего, важное уточнение: сказать, что Россия "проиграла информационное сражение", не было бы ошибкой. Но это было именно сражение, а не вся война, и успех противников России имеет сугубо местный, временный характер. А вот почему временный, мы рассмотрим это в этой статье.

Это победа на местном уровне, потому что, кроме стран Запада, где антироссийская кампания в СМИ достигла полного единодушия и верха ожесточенности, в остальном мире тон публикаций оставался и остается гораздо более умеренным и уравновешенным. Хотя некоторые и осудили сам факт ввода регулярных российских войск на территорию Украины, аналитики из стран Латинской Америки, Африки и Азии (и даже из Ватикана!) не забывают напоминать, что "спецоперация" Кремля была прежде всего реакцией на политику бесконечных провокаций США и стран Евросоюза с момента распада СССР. ("С какой стати русские разместили свою страну посреди баз НАТО?" — такова знаменитая шутка, появившаяся в ответ на намерение Украины, а теперь и Швеции с Финляндией вступить в альянс).

Противник на дуэль не приглашен

Кстати, давайте также помнить, что у русских на Западе и не было возможности ввести ту войну, которую они якобы уже проиграли: еще до начала конфликта, а уж после него тем более Еврокомиссия превентивно запретила российские СМИ (RT, Sputnik), которые могли бы представлять "российский взгляд" на происходящее. Таким образом, российские средства массовой информации подвергались цензуре со стороны технократической власти, которую в ЕС никто не избирал, — эта власть сформировала себя сама. Очень интересно, что формально ЕС утверждает, будто не является стороной конфликта, — и тем не менее он запрещает СМИ лишь одной из этих самых сторон конфликта: невиданный прежде случай.

Как бы то ни было, принимая во внимание все вышеуказанные оговорки, давайте посмотрим, какие аргументы западной корпоративной прессы дали ей победу хотя бы в этом местном сражении. Версия событий от противников России на медийном поле основывалась на трех утверждениях:

1. Российская армия выставляет себя на посмешище на Украине;

2. Российские войска систематически проявляют жестокость, так что моральное осуждение их со стороны мирового сообщества оказывается оправданным;

3. в самой России народ выступает против политики Путина и стремится примкнуть к западному лагерю с его "витринными" ценностями "демократии" и "свободы".

Так вот: по каждому из этих трех безапелляционных утверждений сегодня можно сказать, что события движутся как раз в обратную сторону от заданного этими утверждениями направления.

На передовой боевых действий

Что касается освещения военной ситуации, то редакционная линия западных корпоративных СМИ резко поменялась, так как после многомесячных триумфальных пресс-релизов о "фиаско" российской операции уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"! Результат: все больше западных политиков (начиная со "старого мудреца" Киссинджера) призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам...

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать все более смущенные заголовки The New York Times или Washington Post. Я ради удовольствия приведу несколько заголовков редакционных статей Daily Telegraph за последние три месяца:

24 февраля: "Возможно, Владимир Путин совершил ошибку, которая положит конец его кровавому правлению"

3 апреля: "Запад побеждает Путина в его же игре"

21 апреля: "Война Путина потерпела фиаско. Становится все хуже"

5 мая: "Униженная Россия терпит эпохальное поражение"

12 мая: "Полная победа над Путиным будет стоить дорого"

26 мая: "Скорее всего Путина ждет ошеломляющий триумф"

Я думаю, что этот список не требует дальнейших комментариев...

А как там на фронте "разоблачения насилия другой стороны"?

Итак, вот что вам сообщают взамен за уплаченные за газету деньги. Россия, как и все не нравящиеся Западу страны до нее, ведет "систематическую и скоординированную кампанию сексуального насилия"; секс против воли жертв — это "оружие России для запуска кампании террора". На экранах западного телевидения вдруг появляются болтливые украинские "секс-рабыни", якобы испытавшие ужас группового изнасилования в мрачном подвале и теперь спешащие об этом рассказать. Российский супостат, оказывается, совершает самые курьезные преступления на сексуальной почве: например, "изнасилования бабушек" и нанесение половых увечий детям; изнасилование 11-летнего мальчика на глазах у его собственной матери, привязанной к стулу. Венчает это все история, как россияне совершают насилие над детьми, принуждают есть бездомных собак, ранее накормленных трупами русских солдат. (Последняя бредовая история — не шутка, нам, западным телезрителям, её преподнесли как вполне серьезную "новость".)

Все эти гнусные истории быстро разлетелись по сети, часто подхватывались западными официальными органами печати без всяких проверок или предупреждений о ненадежности информации... И каждый раз подразумевался один и тот же вывод: "Русские не являются ничем иным, нежели животными". (Насчет распространенного в Западной Европе негативного архетипа "славянина-недочеловека", "унтерменша", которого нужно уничтожить из-за его недемократичности или для расчистки места "высшей нордической или англо-саксонской расе", — см. мою предыдущую статью на "Агоравокс".)

Уволена поделом

Но тут возникла небольшая проблема: когда журналисты и негосударственные общественные организации (НГО) захотели расследовать эти варварские преступления, найти их жертв и допросить свидетелей, эти НГО не нашли ничего и никого. Поэтому они обратились за информацией к официальному украинскому источнику, который снабжал западных корреспондентов крутыми "историями из жизни" от некой Людмилы Денисовой. Она, мол, и "уполномоченная по правам человека Украины", да еще ис парламентом связана, являясь "комиссаром по правам человека" в Верховной Раде Украины. Но оказалось, после проверки, что у этой симпатичной чиновницы не было даже намека на доказательства тех шокирующих утверждений, которые она регулярно "доносила" до западной прессы...

Итог: уважаемая Людмила была всего лишь уволена со своего поста Верховной Радой Украины. Да, именно так: украинский парламент, который вряд ли кто заподозрит в симпатиях Путину, уволил собственного уполномоченного по правам человека — за публикацию фейковых новостей. Эти преувеличения, измышления, патологическая ложь были в конце концов признаны контрпродуктивными и не служащими украинскому "делу"! Вот это и называется резким поворотом: мнимая информационная "победа" Запада над российскими "зверствами" оказалась всего лишь фарсом, она развалилась в одночасье. Последствия с точки зрения связей с общественностью являются абсолютно катастрофическими и разрушительными для лагеря атлантистов.

Эффект таких новостей на международное мнение катастрофический: "Как? И в этом ТОЖЕ нам врали с самого начала?" В результате никто, кроме Джо Байдена и нескольких галлюцинирующих редакторов, теперь не поверит информации, передаваемой западными СМИ об Украине. Это не означает, что мы будем слепо верить информации, идущей с российской стороны. Но мы поступим, как любой нормальный скептик: столкнувшись с невозможностью узнать правду о том, что там происходит, мы воздержимся от самоуверенных рассуждений на эту тему, пока страсти не улягутся... И уже одно это является сокрушительным поражением Запада в информационной войне.

Я, конечно, не наивен и не идеалист: акты насилия, наверное, были и со стороны некоторых российских военнослужащих. Война — это ужас, она иногда раскрывает в человеке лучшее, но чаще всего худшее. Солдаты, которые из-за порочных наклонностей или под давлением обстоятельств виновны в злоупотреблениях, должны будут быть судимы и осуждены по правилам военного правосудия. Но тогда пусть нас не убеждают в том, что украинские солдаты все Святые или Доблестные Рыцари (не говоря уже о неонацистах батальонов "Азов"*). И давайте вспомним, какие "зверства" совершали во время военных операций все армии мира, начиная с американцев во Вьетнаме, Ираке или Афганистане, и конечно же Франции, в Алжире или в Африке. Сказать это — значит напомнить очевидное.

Стремления русского народа

Здесь тоже можно сказать, что прозападный лагерь ждет Березина. Последние новости действительно не радуют тех, кто до сих пор пытается заставить нас поверить, что молодежь всего мира мечтает только об одном: "жить по-американски" или "по-европейски". В Соединенных Штатах в результате ужасной массовой стрельбы в начальной школе в Техасе только что погиб 21 человек, в том числе 19 детей. 19 детей! Боже мой... С начала года это 214-й "массовый расстрел" в США. 214-й!!

Едва успел написать это, произошел 215-й случай бойни в больнице в Оклахоме, в результате которой погибли пять человек. 215 расстрелов за 5 месяцев, это почти 1,5 в день! И это "американская мечта", которую мы все еще думаем навязать остальному миру? Социальное и расовое насилие, ожирение, очереди в бесплатные столовые, старики, умирающие без присмотра в домах престарелых, вокизм, пропаганда транссексуальности в школах, "трансгендерные" мужчины, побеждающие на женских турнирах... Неужели жители западных стран до сих пор верят, что в Латинской Америке, в черной Африке, в арабских странах, в индуистской, буддийской или конфуцианской Азии, а тем более в православной России - во всех этих разных странах завидуют нашему набору маразмов с "гендером"?

Что касается Франции... Настоящая трагедия, случившаяся во время финала Лиги чемпионов на "Стад де Франс" вечером в прошлую субботу, продемонстрировала пренебрежение, бездонную насмешку над народом со стороны макронистской власти. (Во время матча, который был запланирован для проведения в Санкт-Петербурге, но был отменен из-за санкций и перенесен во Францию, хулиганы откровенно раздевали и непристойно трогали пришедших на матч болельщиц — прим. ИноСМИ). Вот чем надо заниматься нашей полиции и политикам: вопросом насилия в "рабочих кварталах", неспособностью закона защитить местных жителей и туристов от грабежей, совершаемых городскими подонками, кричащими о своей ненависти к Франции. А заодно неплохо бы разоблачить нескончаемую ложь французских властей, которая стала невыносимой и все более и более абсурдной.

Ложь макронистов

Дарманен (министр МВД Франции — прим. ИноСМИ) говорил о "30 000-40 000 безбилетных английских болельщиков", УЕФА назвала цифру в 2800 "отсканированных поддельных билетов". Настоящая государственная ложь, с помощью которой Макрон и его клика, то ли по идеологическим, то ли по низменным электоральным причинам, предпочитают дипломатический инцидент с Великобританией честному признанию, что существует реальная проблема иммиграции и неприятия Франции в неблагополучных районах... Но эта ложь, которая уже никого не трогает и показывает, что "король голый", а ближайшее окружение Макрона — всего лишь обычная массовка очередной потемкинской деревни.

Пренебрежительное отношение к Макрону становится еще более ярким, когда мы вспоминаем об успехе последнего чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, во время которого россияне смогли продемонстрировать всему миру, что они вполне цивилизованные, приветливые, открытые миру люди. Но даже факт серьезного и профессионального отношения россиян к чемпионату не произвел впечатления на Запад ("чемпионат — витрина для Путина", сокрушалась тогда западная пресса). Россияне сегодня могут посмеяться над Макроном, напомнив ему, что у них в России финал был бы организован без таких инцидентов.

Что ждет ЕС

Помимо этой трагикомической злободневности, что ждет жителей западных стран в ближайшие несколько лет? Галопирующая инфляция и резкое падение покупательной способности, резкий скачок цен на газ, бензин, электричество; рост насилия, падение уровня образования, закрытие служб скорой помощи, родильных домов. В Европе уничтожают то, что осталось от коммунальных услуг за пределами городских центров. "У вас больше ничего нет", "вы больше не будете путешествовать", "вы больше не сможете обогреваться зимой", "вы будете питаться насекомыми" — вот прекрасное будущее, которое нам прямо готовят в Давосе, причем на все ближайшие десятилетия.

Как вы думаете, завидуют ли нам россияне, когда смотрят по телевизору или читают в газетах и социальных сетях про то, что здесь происходит? Россияне, живущие пока что в безопасности, в условиях возрождения после гибельного правления Бориса Ельцина и его "чикагских парней" ("вы разорены, но вы СВОБОДНЫ!")... Россияне, более 80% которых поддерживают своего лидера (есть чему позавидовать Макрону и Байдену)... Так что, можно сказать, что Запад, выиграв одно информационное сражение, наверняка проиграет инфомационную войну на "цивилизационном" поле. И скорее всего — окончательно....

NIKOPOL

*террористическая организация запрещена в РФ