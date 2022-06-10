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ЦАМТО

Египет может приобрести в Италии истребители "Тайфун" и другое вооружение на сумму более 10 млрд. долл.

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Источник изображения: Фото: leonardo.com

ЦАМТО, 9 июня. По информации итальянских СМИ, после трех лет переговоров Египет близок к подписанию с Италией соглашения на сумму 3 млрд. долл., предусматривающего приобретение 24 истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter.

Как сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на источник в правительстве, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ожидает подтверждения одобрения сделки от премьер-министра Италии Марио Драги.

Продажа истребителей является частью более широкого соглашения на поставку вооружений общей стоимостью от 10 до 12 млрд. долл., включающего боевые корабли, боевые и учебные самолеты, а также военный спутник.

Как заявлено, если сделка будет подписана, она станет крупнейшей закупкой оружия в новейшей истории Египта и одной из крупнейших сделок Италии со времен Второй мировой войны.

Ожидается, что помимо истребителей "Тайфун", ВС Египта приобретут у итальянской компании Fincantieri четыре многоцелевых фрегата класса FREMM, 20 патрульных кораблей, 20 учебно-боевых самолетов М-346 и разведывательный спутник.

Источник издания добавил, что итальянская группа Leonardo получит около 60% от стоимости самолетов, разработанных консорциумом компаний из Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Переговоры о продаже пакета вооружений проходили на фоне напряженности между Египтом и Италией в связи с обвинениями египетского руководства в нарушении прав человека, особенно из-за расследования смерти итальянского студента Джулио Реджени, которого пытали и убили в Египте в 2016 году. Министерство внутренних дел Египта заявило, что он был убит преступниками, но имелись утверждения, что к смерти аспиранта были причастны силы безопасности Египта, подозревавшие его в шпионаже.

Египет закрыл собственное расследование дела в декабре 2020 года, что вызвало волну возмущения в Италии после заявлений о планах продажи вооружений Каиру. Тем не менее, это не помешало Италии в 2020 году продать Египту два фрегата класса FREMM, построенных для ВМС Италии.

Итальянское правительство в то время оправдывало свое решение разрешить продажу "коммерческой операцией, не имеющей ничего общего с поиском правды о смерти Джулио Реджени". Семья Реджени подала в суд на правительство Италии из-за продажи первых двух фрегатов FREMM.

Египет входит в десятку крупнейших импортеров оружия в мире: в период с 2010 по 2020 гг. Каир приобрел ВиВТ на сумму 22 млрд. долл. С момента прихода к власти в Египте Абдель Фаттаха ас-Сиси в 2013 году страны Европейского союза и Великобритания значительно увеличили продажи оружия Египту, несмотря на заявления о нарушении прав человека в этой стране.

В декабре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет ставить вопрос продажи оружия Египту в зависимость от соблюдения прав человека, поскольку "не хочет ослаблять способность Каира бороться с боевиками в регионе".

По данным общественной организации "Кампания против торговли оружием" (Campaign Against Arms Trade – CAAT), в период с 2013 по 2020 гг. европейские страны экспортировали или выдали лицензии на поставку в Египет ВиВТ на сумму не менее 12,4 млрд. долл. Только общий объем продаж Германии ВиВТ Египту в 2021 году составил 4,8 млрд. долл.

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