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Военное обозрение

Американская головная АПЛ нового поколения официально заложена на верфи General Dynamics Electric Boat

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Источник изображения: topwar.ru

В США заложили головную атомную подводную лодку нового поколения, получившую название SSBN 826 District of Columbia. Официальная церемония прошла 4 июня 2022 года на предприятии компании General Dynamics Electric Boat в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд).

Контракт на постройку головной и первой серийной АПЛ нового поколения - SSBN 826 District of Columbia и SSBN 827 Wisconsin был заключен 5 ноября 2020 года. Предварительная стоимость контракта, рассчитанного до 2030 года, составила 9,474 млрд долларов. Всего же ВМС США планируют закупить 12 стратегических АПЛ нового поколения, которые должны заменить субмарины типа Ohio. Первая из субмарин типа "Огайо" достигнет конца своего срока службы в 2027 году, к этому времени первая из Columbia должна вступить в строй, а с 2031 года уже выйти на боевое дежурство. Вся серия новых АПЛ должна вступить в строй до 2042 года с периодичностью одна субмарина в год.

На данный момент известно, что АПЛ типа Columbia будут иметь полное подводное водоизмещение в 21140 тонн при длине корпуса 171 метр. Субмарина получит X-образные кормовые рули и горизонтальные рули глубины, установленные на рубке. Движитель водометный, двигательная установка электрическая на постоянных магнитах, запитаная от турбогенераторов атомной установки. Субмарина будет нести 16 баллистических ракет Trident II D5. Срок службы АПЛ планируется в 42 года, при этом перезарядка реактора не требуется.

На сегодняшний день на вооружении ВМС США стоят 18 стратегических АПЛ типа "Огайо", из них 14 выполняют роль ПЛАРБ и входят в стратегическую ядерную триаду США. Подводное водоизмещение 18,5 тысячи тонн. Длина субмарины - 170 метров при диаметре 13 метров. Каждый корабль способен нести 24 баллистические ракеты Trident. Кроме того, подлодки оснащены четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

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Страны
США
Продукция
Trident II
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Ohio
Trident
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
07.06.2022 11:27
Интересно, Россия будет увеличивать количество Бореев до 12 ед. (2 дивизии)
Или опять запустят в производство "вундервафлю" которую лет 10-15 будут доводить до ума....
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