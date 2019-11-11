США начнут строительство ПЛАРБ "Columbia" не ранее конца 2020 года

Полноценное строительство подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) нового поколения типа Columbia начнется не раньше конца 2020 года. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор компании General Dynamics Фебе Новакович, сообщает портал navyrecognition.com.

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По словам Новаковича, компания рассчитывает начать строительство ПЛАРБ нового поколения типа Columbia для ВМС США к концу 2020 года, но не ранее. Прошедшая в мае этого года церемония резки стали для первой субмарины новой серии является символической, обозначившей начало предварительного строительства для всей программы подводных лодок типа Columbia.

Военно-морские силы США планируют приобрести 12 стратегических подлодок нового поколения, которые должны заменить субмарины типа Ohio. Как ожидается, первая субмарина типа "Огайо" достигнет конца своего срока службы в 2027 году, к этому времени первая из Columbia должна вступить в строй, а с 2031 года уже выйти на боевое дежурство.

На вооружении ВМС США на сегодняшний день стоит 18 стратегическими атомных подлодок типа "Огайо". 14 из них выполняют роль ПЛАРБ и входят в стратегическую ядерную триаду США. Подводное водоизмещение 18,5 тысячи тонн. Длина субмарины - 170 метров при диаметре 13 метров. Каждый корабль способен нести 24 баллистические ракеты Trident. Кроме того, подлодки оснащены четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Подробности проекта Columbia засекречены, известно, что по водоизмещению и длине с диаметром они почти идентичны субмаринам типа "Огайо". Планируется, что каждая новая подлодка будет вооружена 16 баллистическими ракетами Trident II D5 . Срок службы планируется в 42 года, при этом перезарядка реактора не требуется.

Подлодка нового поколения получит X-образные кормовые рули, а также горизонтальные рули глубины, установленные на рубке. Вместо винта на субмарину установят водометный движитель. Новый корабль получит полностью электрическую двигательную установку на постоянных магнитах. Эта установка будет питаться от турбогенераторов атомной установки. Такая конструкция позволит сделать корабль тише по сравнению с подводными лодками типа "Огайо".