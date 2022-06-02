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ТАСС

Командующий Северным флотом сообщил, что морские порты Тикси и Диксон реконструируют

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В 2019 году для военной базы Северного флота в Тикси было доставлено 3000 тонн строительных материалов
В 2019 году для военной базы Северного флота в Тикси было доставлено 3000 тонн строительных материалов.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Проведение работ поможет силам флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности на всей протяженности СМП, а также на постоянной основе базировать корабли во время летней навигации

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Морские порты двойного назначения Тикси и Диксон на Северном морском пути будут реконструированы. Об этом заявил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"В рамках реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике и выполнения поручений президента РФ по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция морских портов двойного назначения Тикси, Диксон", - сказал он в среду.

По его словам, это позволит силам флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути, на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе (с поступлением новых кораблей ледового класса) - круглогодично.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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