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ТАСС

На арсеналах СФ началось строительство цехов по обслуживанию морского подводного оружия

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Прибытие АПЛ "Князь Владимир" в Гаджиево
Прибытие АПЛ "Князь Владимир" в Гаджиево.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Объекты возводятся в городах Гаджиево и Североморск

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. На арсеналах Северного флота (СФ) в Гаджиево и Североморске начались работы по строительству цехов по обслуживанию морского подводного оружия. Об этом заявил в среду командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"В текущем году на арсеналах в Гаджиево и Североморске развернуты работы по строительству цехов для подготовки и обслуживания ракетного и морского подводного оружия", - сказал Моисеев в связи с отмечаемым в среду Днем Северного флота.

По его словам, в целях совершенствования системы хранения вооружения завершено строительство 62 современных хранилищ для ракет и боеприпасов арсеналов комплексного хранения в городах Гаджиево и Североморск, что позволило переместить более 30 000 тонн вооружения в современные хранилища и обеспечить живучесть системы материально-технического обеспечения сил (войск) флота.

Продолжается работа по созданию производственно-логистического комплекса "Архангельск" с привлечением частных инвестиций.

Завершение мероприятий позволит обеспечить хранение более 100 000 тонн материальных средств и 265 единиц вооружений, военной и специальной техники, а также сократить затраты на содержание объектов на 347 млн рублей в год.

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