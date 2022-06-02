На арсеналах СФ началось строительство цехов по обслуживанию морского подводного оружия

Объекты возводятся в городах Гаджиево и Североморск

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. На арсеналах Северного флота (СФ) в Гаджиево и Североморске начались работы по строительству цехов по обслуживанию морского подводного оружия. Об этом заявил в среду командующий СФ адмирал Александр Моисеев.

"В текущем году на арсеналах в Гаджиево и Североморске развернуты работы по строительству цехов для подготовки и обслуживания ракетного и морского подводного оружия", - сказал Моисеев в связи с отмечаемым в среду Днем Северного флота.

По его словам, в целях совершенствования системы хранения вооружения завершено строительство 62 современных хранилищ для ракет и боеприпасов арсеналов комплексного хранения в городах Гаджиево и Североморск, что позволило переместить более 30 000 тонн вооружения в современные хранилища и обеспечить живучесть системы материально-технического обеспечения сил (войск) флота.

Продолжается работа по созданию производственно-логистического комплекса "Архангельск" с привлечением частных инвестиций.

Завершение мероприятий позволит обеспечить хранение более 100 000 тонн материальных средств и 265 единиц вооружений, военной и специальной техники, а также сократить затраты на содержание объектов на 347 млн рублей в год.