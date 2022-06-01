Войти
ТАСС

Ростех испытал новую телекамеру для мониторинга с БЛА в условиях плохой видимости

271
0
0
Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников сообщил, что при применении лазерной подсветки дальность действия камеры составляет до 20 км

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" испытал гибридный телевизионный прибор нового поколения, который можно устанавливать на авиационные беспилотники для выполнения мониторинга в условиях плохой видимости. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Ростеха.

"Прибор способен с высокой точностью обнаруживать объекты в сложных метеоусловиях и при плохой видимости, например в сумерках, снежной или песчаной буре. При применении лазерной подсветки дальность действия камеры составляет до 20 км. На данный момент мы создали первые образцы, которые уже успешно прошли испытания", - приводит пресс-служба слова генерального директора ЦНИИ "Электрон" (разработчик прибора, входит в "Росэлектронику") Алексея Вязникова.

По его словам, устройство отличает высокая чувствительность к сверхслабому инфракрасному излучению, которой не обладают твердотельные фотоприемники.

"Прибор позволяет увеличить дальность действия пассивных систем наблюдения в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки - до 20 км. Изделие отличается малым весом и может использоваться в беспилотниках, пилотируемых авиационных средствах, а также наземных системах наблюдения", - отметили в госкорпорации.

Как пояснили в Ростехе, телекамера может использоваться в Арктическом регионе для мониторинга электросетей, а также проведения ночных поисково-спасательных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
21.04.2022
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
07.03.2022
«Ростех» представил беспилотного лоцмана
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
03.05.2018
HeliRussia 2018 готовит премьеры
06.09.2016
Игорь Козлов: Гособоронзаказ обеспечивает развитие в гражданском секторе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 10:49
  • 27045
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 10:06
  • 5
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 09:04
  • 1
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 16:56
  • 4
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 31.05 13:18
  • 10
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине