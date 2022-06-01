Ростех испытал новую телекамеру для мониторинга с БЛА в условиях плохой видимости

Генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников сообщил, что при применении лазерной подсветки дальность действия камеры составляет до 20 км

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" испытал гибридный телевизионный прибор нового поколения, который можно устанавливать на авиационные беспилотники для выполнения мониторинга в условиях плохой видимости. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Ростеха.

"Прибор способен с высокой точностью обнаруживать объекты в сложных метеоусловиях и при плохой видимости, например в сумерках, снежной или песчаной буре. При применении лазерной подсветки дальность действия камеры составляет до 20 км. На данный момент мы создали первые образцы, которые уже успешно прошли испытания", - приводит пресс-служба слова генерального директора ЦНИИ "Электрон" (разработчик прибора, входит в "Росэлектронику") Алексея Вязникова.

По его словам, устройство отличает высокая чувствительность к сверхслабому инфракрасному излучению, которой не обладают твердотельные фотоприемники.

"Прибор позволяет увеличить дальность действия пассивных систем наблюдения в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки - до 20 км. Изделие отличается малым весом и может использоваться в беспилотниках, пилотируемых авиационных средствах, а также наземных системах наблюдения", - отметили в госкорпорации.

Как пояснили в Ростехе, телекамера может использоваться в Арктическом регионе для мониторинга электросетей, а также проведения ночных поисково-спасательных операций.