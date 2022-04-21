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Ростех

Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»

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Сегодня на предприятиях холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех производятся тысячи изделий – от электронных компонентов до оптической техники, медицинских изделий, сложных программных комплексов и систем. Многие из них представлены в онлайн-каталоге гражданской продукции радиоэлектронного комплекса Корпорации. Рассказываем о десяти изделиях «Росэлектроники» – самых интересных и востребованных.

Станция тропосферной связи «Гроза»

Принцип действия тропосферной радиосвязи основан на отражении сигналов от нижнего слоя атмосферы. Это позволяет связывать между собой технику на большом расстоянии – до 500 км. Тропосферные станции эффективны там, где не работает или не рентабельна спутниковая связь. Тропосферная связь активно применяется в вооруженных силах, но может задействоваться и в гражданских целях, например для обеспечения интернетом труднодоступных районов.

До недавнего времени высокоскоростные тропосферные станции в России серийно не производились. Заполнить этот пробел взялось НПП «Радиосвязь» в составе холдинга «Росэлектроника»: здесь разработана цифровая помехозащищенная станция тропосферной связи гражданского назначения «Гроза».

Станция предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, на Крайнем Севере, вдоль береговых линий, автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах. «Гроза» может обеспечить связь в радиусе 210 км и передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Для примера, скорости 25 Мбит/с достаточно, чтобы смотреть видео в хорошем качестве.

DMR-радиостанция

Фото: Антон Тушин

Радиостанции, работающие в стандарте DMR (Digital Mobile Radio, цифровая мобильная радиосвязь), обладают массой преимуществ перед аналоговыми рациями. Они обеспечивают высокое качество связи при довольно низкой цене устройств, высокий уровень защищенности информации и простоту использования. DMR-рации широко применяются в бизнесе, безопасности, строительстве, на транспорте.

DMR-аппаратура, разработанная концерном «Созвездие» холдинга «Росэлектроника», включает в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Рации устойчивы к вибрациям, ударам, перепадам температур, влагозащищены. Устройства обеспечивают качественную связь на расстоянии до 10 км при базовом расстоянии до 30 км, защищены от прямого прослушивания и помех. Дизайн корпуса DMR-раций разработан в «Студии Артемия Лебедева», а интерфейс интуитивно понятен. Радиостанции «Росэлектроники» уже применяются в МЧС России, гарантируя спасателям связь в самых сложных ситуациях.

Радиолокатор АОРЛ-1АС

Челябинский радиозавод «Полет» концерна «Вега» − крупнейший в стране производитель авианавигационного оборудования – разрабатывает и выпускает аэродромные радиолокаторы нового поколения АОРЛ-1АС. Сегодня в общей сложности более 40 аэропортов России и других стран используют эти устройства.

АОРЛ-1АС − это аэродромный обзорный радиолокатор, применяющийся в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Оборудование позволяет отслеживать воздушные суда на расстоянии до 400 км. В АОРЛ-1АС применяется современная твердотельная элементная база и новейшие алгоритмы обработки сигналов, эффективно работающие даже в сложных географических условиях, в том числе в горной местности. При этом радиолокатор автоматически подстраивается под метеорологические особенности и ландшафт. Разработка «Росэлектроники» входит в состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ.

Компактный рециркулятор на UV-диодах

Как известно, при риске распространения вредоносных вирусов и бактерий рекомендуется как можно чаще проветривать помещения, то есть запускать рециркуляцию воздуха. Для большей эффективности применяются специальные устройства – бактерицидные рециркуляторы, которые уничтожают вредоносные частицы в помещениях. Нижегородское НПП «Салют» в составе «Росэлектроники» выпускает серию компактных рециркуляторов – обеззараживателей воздуха.

В основе приборов – ультрафиолетовые светодиоды, излучение которых обладает бактерицидным эффектом. Прогоняя воздух через камеру, прибор облучает его, уничтожая патогенные вирусы и микробы. Устройство абсолютно безвредно для человека и может работать непрерывно.

Рециркуляторы «Росэлектроники» отличаются компактными размерами, низким весом и питаются от сети 12 В, в том числе через USB-порт. Последнее позволяет использовать их в личных автомобилях и общественном транспорте. Для увеличения площади обработки можно создавать цепь из нескольких устройств.

Лампа бегущей волны

Лампа бегущей волны (ЛБВ) – один из самых распространенных СВЧ-приборов, применяемый в радиолокации, изучении космоса, спутниках связи. Устройства используются для усиления мощности сверхвысокочастотной радиоволны, что, в свою очередь, увеличивает расстояние доставки радиосигнала. Такая лампа может усилить мощность СВЧ-аппаратуры в сотни тысяч раз.

Созданием ЛБВ в «Росэлектронике» занимается саратовское НПП «Алмаз», здесь разработано 36 типов ламп для космических аппаратов. Одна из последних разработок предприятия − бортовая лампа бегущей волны с охлаждением за счет инфракрасного излучения в открытый космос. Благодаря этому тепловая нагрузка на систему терморегуляции спутников, где будет применяться новая ЛБВ, снизится более чем вдвое.

Газосигнализатор «Алмаз-Спектр»

На том же «Алмазе» выпускают устройства, контролирующие атмосферу на промышленных предприятиях. И речь здесь не о настроениях в коллективе, а о наличии в воздухе опасных газовых смесей, возгорание которых может привести к взрыву, разрушениям и человеческим жертвам.

С помощью встроенного высокоточного оптического датчика газосигнализатор «Алмаз-Спектр» определяет присутствие в атмосфере метана. Если концентрация газа превышает допустимую, звучит сигнал тревоги. Благодаря взрывозащищенной конструкции и широкому температурному диапазону работы газоанализатор можно применять в самых разных местах: от предприятий по производству и хранению газа до газозаправок и метрополитена.

Комплекс противодействия беспилотникам «Атака-DBS»

В последние несколько лет беспилотные летательные аппараты совершили рывок в развитии и превратились в эффективное средство шпионажа и нападения. В этой гонке не отстают и устройства борьбы с БПЛА. Свою версию противодронной техники предлагает «Росэлектроника».

Комплекс «Атака-DBS» позволяет в автоматическом режиме обнаруживать и идентифицировать беспилотные летательные аппараты на расстоянии до 1,5 км. Если БПЛА признан чужим, комплекс самостоятельно блокирует его каналы связи и навигации, и дрон фактически становится беспомощным. При этом все дружественное оборудование в ареале действия «Атаки» остается рабочим. Время реакции системы составляет 0,1 с. Архитектура комплекса позволяет выстраивать масштабные сети, накрывая «защитным куполом» большие пространства. «Атака-DBS» востребована в нефтедобывающей промышленности, при охране аэропортов, на других высокотехнологичных объектах.

Морозоустойчивые аккумуляторы

Многие автовладельцы знают: при сильном морозе автомобильные аккумуляторные батареи разряжаются быстрее, чем при положительных температурах. И если для автолюбителя это грозит лишь дополнительными манипуляциями при старте двигателя, то в различной специальной технике, например в медицинской, такая ситуация может стать более критичной. Чтобы этого избежать, в НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» разработаны морозостойкие аккумуляторы, работающие при разбросе температур от –50 до +50 °C.

Устройства можно использовать в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также для полетов в космос. Другие сферы применения – авиация, кораблестроение, робототехника, вооружение, нефтегазовый сектор. Химический источник тока батареи весом всего 150 г рассчитан на 2700 циклов заряд-разряд. Аккумуляторы созданы в рамках программы импортозамещения и полностью унифицированы с иностранными образцами, замена которых на морозостойкие российские аналоги не вызовет проблем.

Герконы

Рязанский завод металлокерамических приборов входит в тройку мировых лидеров по производству герконов – герметичных коммутаторов, применяющихся в различной технике: от стиральных машин до космических кораблей. В 2021 году предприятие «Росэлектроники» выпустило свой пятимиллиардный геркон.

Работу герконов можно обнаружить сегодня практически на каждом шагу – в авиастроении, компьютерах, автомобилях. Недавно в Рязани приступили к новому направлению − разработке беспроводных устройств для интернета вещей на базе герконов. Эти приборы будут применяться для обеспечения безопасности на объектах, а также там, где необходим контроль температурного режима. С их помощью будут в дистанционном режиме открываться и закрываться двери, люки, окна. Потенциал развития направления очень высок.

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Россия
Продукция
АОРЛ-1АС
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1 комментарий
№1
21.04.2022 03:38
Цитата
«Гроза» может обеспечить связь в радиусе 210 км и передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи
"До" - ладно ещё, не фонтан по нынешним времена, но сойдёт. А от скольких? Реально сколько там будет? На сколько близко к 25 Мбит/с и как часто?
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