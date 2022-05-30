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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о новом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" кораблем в Баренцевом море

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Северный флот России провел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, его осуществил корабль в Баренцевом море по морской мишени в Белом море, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", - говорится в сообщении.

"Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - сообщили военные.

Минобороны РФ показало видео пуска гиперзвуковой ракеты с корабля.

Фрегат "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Ракета "Циркон" в ходе всего цикла испытаний почти 10 раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки, сообщил Северный флот России 31 декабря 2021 года.

Российские военные провели первый испытательной пуск ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки 4 октября 2021 года.

Ожидается, что в ближайшее время "Циркон" примут на вооружение. Серийные поставки в Вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В прошлом августе Минобороны РФ подписало контракт на поставку "Цирконов". В прошлом ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что этот контракт носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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