Шойгу рассчитывает на скорое принятие на вооружение ракеты "Циркон"

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании во вторник.

"4 октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - сказал Моисеев.

По его словам, "с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики".

Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях.

"Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - сказал Шойгу.

Ранее пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля - фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков" - в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

"Это серьезное событие для Военно-морского флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет", - сказал накануне "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки - это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", - сказал Кравченко.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звук).

В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Она (ракета - ИФ) может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость - и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

Россия ушла далеко вперед в области создания гиперзвукового оружия и оружия на новых физических принципах, заявил 17 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал тогда Борисов.