Шойгу доложил президенту РФ об успешном испытании ракеты "Циркон"

В четверг министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российский ВМФ в очередной раз испытал новейшую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Ее пустили с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" по цели в Белом море.

"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", - сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что в тестировании новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты экипаж "Адмирала Горшкова" участвовал и ранее. Причем несколько раз. В том числе, нынешним летом, а ранее - в декабре, ноябре и октябре 2020-го. Во время одного из таких испытаний "Циркон" точно попал в морскую цель с расстояния 450 км. Скорость ракеты при этом составила более 8 Махов.

Стрелял фрегат не только по морским объектам, но и по наземной цели. Все пуски "Циркона" были признаны успешными. И в августе этого года военное ведомство на форуме "Армия-2021" заключило с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" контракт на поставку ракет 3М22 российскому ВМФ.

Там уже определи первого штатного носителя новейшего гиперзвукового ракетного комплекса. Им станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Этот корабль имеет на борту 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14. Их универсальность в том, что они подходят как для пуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", так и для стрельбы "Цирконами".

Что касается подлодок, то гиперзвуковыми ракетами собираются оснащать атомные субмарины проекта 885 "Ясень" и их модернизированные варианты с литерой "М". Атомоход "Северодвинск", который участвовал в подводных испытаниях "Циркона", как раз из их числа.

Между прочим, в декабре 2019 года президент Владимир Путин сказал, что в России работают над "Цирконом" не только морского, но и наземного базирования. Позже в СМИ была информация, что этот боеприпас в перспективе может войти в боекомплект берегового ракетного комплекса "Бастион". Напомним, что именно Владимир Путин в феврале 2019-го в послании Федеральному Собранию сообщил о создании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. "Циркон" с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и наземные цели. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщал, что серийные поставки этой гиперзвуковой ракеты в ВМФ планируют начать в 2022 году.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты от него. "Во-первых, я бы отметил скорость "Циркона". Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету. Во-вторых, у нее очень сложная траектория полета. Третье преимущество - "Цирконом" могут вооружать как надводные корабли, так и подлодки. Да, это недешевое оружие, но оборона и защита - это всегда дорогое удовольствие", - прокомментировал адмирал появление у российского флота новейшей гиперзвуковой ракеты.

Юрий Гаврилов