Минобороны РФ провело новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные провели новый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон".

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.

"Данная стрельба с борта фрегата "Адмирал Горшков" признана успешной, цель поражена", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт на поставку в Вооруженные силы РФ "Цирконов" носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел 12 декабря на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин.

"Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится - с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - заявил президент.

8 декабря заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Владимир Королёв сказал "Интерфаксу", ОСК готова начать оснащение российских боевых кораблей гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после получения команды от военных.

"Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы", - сказал Королев, отвечая на вопрос о возможности начала серийного оснащения кораблей "Цирконами" в 2022 году.

Северный флот РФ сообщал, что корабли проекта 22350 станут первыми штатными носителями этого оружия.

В октябре бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что "Циркон" значительно усилит потенциал российского флота.

"Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет", - сказал тогда Кравченко. "В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки - это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", - сказал адмирал.