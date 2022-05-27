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В США испытали «самый крутой самолет»

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Источник изображения: gazeta.ru

Американская компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания первого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Калибровка является одним из трех тестов, которые самолет пройдет на начальном этапе наземных испытаний. В процессе планер самолета подвергали нагрузкам. Отмечается, что испытания показали положительные результаты.

Также в ходе наземных испытаний специалисты протестируют подсистемы самолета, нанесут покрытия и краску. Следующий этап включает в себя запуск двигателя, руление самолета и подготовку к первому полету.

Ранее издание The Drive сообщило, что первый полет бомбардировщика B-21 Raider перенесли на 2023 год.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что B-21 может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В феврале ВВС США подтвердили, что корпорация Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21 Raider.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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