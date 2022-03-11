«Cамый крутой» самолет в мире получит ведомого

Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, считающийся «самым крутым» самолетом в мире, может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), рассказывает The Drive.

Издание пишет, что работы над ведомым могут начаться в ближайшие два года и будут основываться на материалах, полученных, в частности, от программы Skyborg.

По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, над «спекулятивной» концепцией беспилотного бомбардировщика предстоит еще поработать. Однако уже сейчас отмечается, что дальность действия ведомого будет сопоставима с таковой у ведущего — стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

В феврале The Drive написало, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала строительство шестого B-21 Raider.

В мае 2021 года The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

Согласно Popular Mechanics, конструкция самолета, выполненного по аэродинамической схеме «летающее крыло», позволяет ему проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незамеченным для вражеских радаров. Журнал уверяет, что данный самолет сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12. Также бомбардировщик может оснащаться, в частности, морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.