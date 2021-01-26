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В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире

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Источник изображения: Изображение: Northrop Grumman

Создаваемый американской военно-промышленный корпорацией Northrop Grumman в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider (называемый «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф») может стать «самым крутым» самолетом в мире, пишет Popular Mechanics.

Согласно американскому журналу, в настоящее время в Калифорнии строятся два таких бомбардировщика. Первый полет данный самолет совершит в середине 2022 года. «В конце этого десятилетия B-21 Raider заменит [стратегические бомбардировщики ВВС США] B-1B Lancer и B-2 Spirit», — отмечает издание.

Журнал напоминает, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, производство которых началось в 1961 году, останутся, в отличие от B-1B Lancer и B-2 Spirit, у ВВС США минимум до 2050 года.

Издание отмечает, что потребность в B-21 Raider обусловлена, в частности, «напряженностью с ядерными державами, такими, как Россия и Китай». Согласно журналу, конструкция самолета, выполненного по аэродинамической схеме «летающее крыло», позволяет ему проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незамеченным для вражеских радаров.

Журнал пишет, что данный самолет сможет переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), а также ядерные бомбы B83 и B61-12. Также бомбардировщик может оснащаться, в частности, морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

Издание уверяет, что ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

В апреле 2020 года Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится на видео. Ролик завершается упоминанием перспективного B-21 Raider.

В январе того же года американский генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил, что США могли бы нанести Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективные B-21 Raider.

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