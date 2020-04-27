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Northrop Grumman похвалилась бомбежками Ирака, Афганистана, Сербии и Ливии

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Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

«Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике.

Также на видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), которая называется рекордной по своей длительности в мировой истории.

Ролик завершается упоминанием перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit. Оба самолета разработаны и созданы Northrop Grumman.

В январе американский генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил, что США могли бы нанести Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективные B-21 Raider.

В июле 2019 года вице-начальник штаба ВВС США Стефан Уилсон заявил, что первый полет B-21 Raider состоится 3 декабря 2021 года. Тогда же военный добавил, что потребуется не менее ста единиц B-21 Raider.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.

B-21 Raider создается Northrop Grumman. Самолет станет первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет. Стоимость одного такого летательного аппарата превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, строится по аэродинамической схеме летающего крыла, получит стелс-покрытие, будет способен совершать протяженные перелеты и станет носителем термоядерного оружия.

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Афганистан
Ирак
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