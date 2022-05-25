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Первый полет американского бомбардировщика B-21 Raider перенесли

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Источник изображения: gazeta.ru

В США перенесли первый полет перспективного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider. Малозаметный самолет впервые совершит полет в 2023 году, сообщает The Drive со ссылкой на отчет журнала Air Force.

В публикации предположили, что задержка связана с пробелами в цепочке поставок и нехваткой рабочей силы. Также к задержке мог привести дефект, обнаруженный в ходе испытаний.

Неназванная представительница американских Военно-воздушных сил (ВВС) отметила, что производство B-21 проходит в рамках программы, целью которой является качественная сборка первого летного образца.

Причину, по которой полет B-21 отложили, не назвали, сославшись на вероятность использования раскрытых сведений потенциальным противником.

Отмечается, что производство B-21 остается приоритетом для Министерства обороны и ВВС США. Военные планируют получить 145 бомбардировщиков.

В марте издание Defense News сообщило, что компания Northrop Grumman начала наземные испытания бомбардировщика B-21 Raider.

В феврале ВВС США подтвердили, что компания Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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