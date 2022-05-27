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Спущено на воду малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910

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Как сообщают, 25 мая 2022 года на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область) состоялась церемония спуска на воду малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802), строящегося для ВМФ России. Судно было спущено в высокой степени готовности.

Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022 (с) gazeta-rybinsk.ru

Закладка малого гидрографического судна (МГС) "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802) на ССЗ "Вымпел" была произведена 22 января 2019 года, контрактным сроком его сдачи является 2022 год, судно предназначено для Балтийского флота.

Это второе судно проекта 19910, строящееся ССЗ "Вымпел" - ранее на предприятии было построено судно этого проекта "Николай Скосырев" (заводской номер 01801), которое было заложено 25 декабря 2015 года, спущено на воду 26 июня 2019 года и вошло в состав Северного флота 27 июня 2020 года.

Ранее по данному проекту 19910 на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель") было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач", в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Еще одно такое МГС "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) проекта 19910 было построено на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская область) и введено в строй Тихоокеанского флота 6 сентября 2019 года. 26 марта 2020 года в Благовещенске было заложено еще одно МГС проекта 19910 "Василий Бубнов" (заводской номер 202), судно планируется сдать Тихоокеанскому флоту в 2023 году.

Строящееся для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802) перед спуском на воду. Рыбинск, 24.05.2022 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022 (с) cheremuha.com

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Страны
Россия
Продукция
Виктор Фалеев
Компании
Восточная верфь
Проекты
19910
2020-й год
БФ
СФ
ТОФ
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