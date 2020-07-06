Введено в строй малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» проекта 19910

27 июня 2020 года в главной базе Северного флота Североморске состоялась торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России на малом гидрографическом судне проекта 19910 "Николай Скосырев" (заводской номер 01801), построенном на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в Группу компаний "Калашников") в Рыбинске (Ярославская область). Это самое большое судно (водоизмещение 1200 тонн, длина 60 м), которое до настоящего времени было построено на ССЗ "Вымпел".

Введенное в состав Северного флота малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910, построенное на АО "Судостроительный завод "Вымпел". Североморск, 27.06.2020 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

С подъемом флага судно "Николай Скосырев" официально вошло в состав группы судов района гидрографической службы Северного флота. Наименование "Николай Скосырев" присвоено судну приказом Главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника гидрографической службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Николая Васильевича Скосырева (1910 - 1985). В пятидесятые годы под его руководством начались систематические работы по изучению Северного Ледовитого океана.

Церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на "Николае Скосыреве" прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж судна со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж "Николая Скосырева" внесет свой достойный вклад в изучение и освоение Арктики.

Закладка малого гидрографического судна (МГС) "Николай Скосырев" проекта 19910 с заводским номером 01801 состоялась на ССЗ "Вымпел" 24 декабря 2015 года, спуск на воду был произведен 26 июня 2019 года. В октябре-ноябре 2019 года судно было отведено по внутренним водным путям из Рыбинска в Белое море, а затем в Мурманск, где были проведены заводские ходовые и Государственные испытания, приемный акт был подписан 14 июня 2020 года.

Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков; обслуживание береговых средств навигационного оборудования; площадная съемка рельефа дна; перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования. Проектант малого гидрографического судна - нижегородское АО "Конструкторское бюро "Вымпел".

Также на ССЗ "Вымпел" ведется строительство второго МГС проекта 19910 "Яков Лапушкин" (заводской номер 01802), заложенного 22 января 2019 года, срок сдачи - 2022 год, судно должно войи в состав Балтийского флота.

Ранее по данному проекту 19910 на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель", также входит в Концерн "Калашников") было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач", в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Еще одно такое МГС "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) проекта 19910 было построено на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская область) и введено в строй Тихоокеанского флота 6 сентября 2019 года. 26 марта 2020 года в Благовещенске было заложено еще одно МГС проекта 19910 "Василий Бубнов" (заводской номер 202), судно планируется сдать Тихоокеанскому флоту в первом квартале 2023 года.

Введенное в состав Северного флота малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910, построенное на АО "Судостроительный завод "Вымпел". Североморск, 27.06.2020 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"