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09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Введено в строй малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" проекта 19910

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Как сообщило Министерство обороны Россисйкой Федерации, 6 сентября 2019 года на Камчатке в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ России прошла торжественная церемония подъёма флага на новейшем малом гидрографическом судне проекта 19910 "Александр Рогоцкий".

Малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область), на заключительном этапе государственных испытаний. Район Владивостока, 13.07.2019 (с) SarВМС / forums.airbase.ru

В церемонии приняли участие представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, гидрографического района ОКВС, ветераны Военно-Морского Флота. На причале в бухте Богородское озеро состоялся торжественный митинг, на котором выступающие отмечали, что новое судно позволит существенно расширить возможности подразделения службы, дислоцированного на Камчатке.

Со стороны bmpd напомним, что малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) было построено ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) по контракту, заключенному с Министерством обороны России в апреле 2015 года. Стоимость контракта, по известным данным, составила около 3 млрд рублей. Официальная закладка судна "Александр Рогоцкий" с заводским номером 201 состоялась в Благовещенске 19 февраля 2016 года, судно получило название в честь военного гидрографа контр-адмирала А.А. Рогоцкого (1918 - 2000). Данное судно полным водоизмещением 1200 тонн и длиной 59 метров является самым крупной единицей, когда либо построенной на данном заводе и величина судна - практически предельная для возможностей предприятия.

Спуск на воду судна "Александр Рогоцкий" состоялся на заводе в Благовещенске 19 июля 2018 года, после чего в августе 2018 года судно было отбуксировано во Владивосток для доработок и проведения испытаний, которые были начаты весной 2019 года. Приемный акт на судно был подписан 1 августа 2019 года, после чего в середине августа судно перешло на Камчатку.

Ранее по данному проекту 19910 (разработчик - нижегородское АО "Конструкторское бюро "Вымпел") на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель", входит в АО "Концерн "Калашников") было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач", в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Строительство еще двух судов проекта 19910 сейчас ведется на ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, также входит в АО "Концерн "Калашников") - "Николай Скосырев" (заводской номер 01801, заложено 25 декабря 2015 года, спущено на воду 26 июня 2019 года, контрактный срок сдачи в 2019 году) и "Яков Лапушкин" (заводской номер 01802, заложено 22 января 2019 года, срок сдачи - 2022 год).

Церемония подъёма флага на малом гидрографическом судне проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенном на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область). Камчатка, 06.09.2019 (с) ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" и amurnelma.ru

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Виктор Фалеев
Компании
Восточная верфь
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
19910
БФ
ТОФ
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