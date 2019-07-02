Спущено на воду малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910

26 июня 2019 года в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в Группу компаний "Калашников") состоялся спуск на воду головного строящегося на данном предприятии для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Это самое большое судно, которое до настоящего времени было построено на ССЗ "Вымпел" - его спусковой вес составляет 1200 тонн, длина 60 м, осадка 2,9 м.

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Закладка малого гидрографического судна (МГС) "Николай Скосырев" проекта 19910 с заводским номером 01801 состоялась на ССЗ "Вымпел" 24 декабря 2015 года. Контрактным сроком сдачи судна является 2019 год. Судно получило название в честь контр-адмирала Николая Васильевича Скосырева (1910 - 1985), с 1947 по 1967 годы руководившего Гидрографической службой Северного флота. После проведения ходовых и государственных испытаний малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" будет нести службу на Северном флоте.

Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков; обслуживание береговых средств навигационного оборудования; площадная съемка рельефа дна; перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования. Проектант малого гидрографического судна - нижегородское АО "Конструкторское бюро "Вымпел".

Также на ССЗ "Вымпел" ведется строительство второго МГС проекта 19910 "Яков Лапушкин" (заводской номер 01802), заложенного 22 января 2019 года, срок сдачи - 2022 год.

Ранее по данному проекту 19910 на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель", также входит в Концерн "Калашников") было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач", в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Еще одно такое МГС "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) проекта 19910 было построено на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" в Благовещенске (Амурская область). Официальная закладка судна "Александр Рогоцкий" состоялась в Благовещенске 19 февраля 2016 года, а спуск на воду был произведен 19 июля 2018 года. В августе 2018 года судно было отбуксировано во Владивосток, однако пока что не передано Тихоокеанскому флоту (по последним данным, сдача судна намечена на июль 2019 года)..

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

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