Заложено малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910

26 марта 2020 года на стапеле эллинга АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) состоялась церемония закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, церемония закладки была закрытой. Судно планируется сдать Тихоокеанскому флоту в первом квартале 2023 года.

Церемония закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910 на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции". Благовещенск (Амурская область), 26.03.2020 (с) АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Судно названо в честь инженер-контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, который закончил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления военно-морских сил Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

Это второе малое гидрографическое судно (МГС) проекта 19910, строящееся на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции", и шестое в целом в серии данного проекта для ВМФ России. Ранее на данном заводе в Благовещенске было построено малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) по контракту стоимость около 3 млрд рублей, заключенному с Министерством обороны России в апреле 2015 года. Официальная закладка судна "Александр Рогоцкий" состоялась в Благовещенске 19 февраля 2016 года, судно было спущено на воду 19 июля 2018 года, после чего в августе 2018 года отбуксировано во Владивосток для доработок и проведения испытаний, которые были начаты весной 2019 года. Подъем флага на МГС "Александр Рогоцкий" состоялся на Камчатке 6 сентября 2019 года.

Следует отметить, что суда проекта 19910 полным водоизмещением 1270 тонн и длиной 59 метров являются самыми крупными единицами, когда либо строившимися на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции", и их величина - практически предельная для возможностей предприятия.

Ранее по данному проекту 19910 (разработчик - нижегородское АО "Конструкторское бюро "Вымпел") на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель", входит в АО "Концерн "Калашников") было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач", в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Строительство еще двух судов проекта 19910 осуществляется ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, также входит в АО "Концерн "Калашников") - "Николай Скосырев" (заводской номер 01801, заложено 25 декабря 2015 года, спущено на воду 26 июня 2019 года, контрактный срок сдачи был в 2019 году, но не выдержан, судно находится на этапе испытаний на Северном флоте) и "Яков Лапушкин" (заводской номер 01802, заложено 22 января 2019 года, срок сдачи - 2022 год).

Обложка акта закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910 на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции". Благовещенск (Амурская область), 26.03.2020 (с) АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Плакат с церемонии закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910 на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции". Благовещенск (Амурская область), 26.03.2020 (с) АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Церемония закладки для ВМФ России малого гидрографического судна "Василий Бубнов" (заводской номер 202) проекта 19910 на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции". Благовещенск (Амурская область), 26.03.2020 (с) АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"