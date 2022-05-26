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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме

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Мариупольский порт
Мариупольский порт.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Званцев

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге в среду, что завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта.

Порт, по словам, Конашенкова, "начал функционирование в повседневном режиме".

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.

Минобороны РФ заявило об открытии 25 мая гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь в направлении Черного моря.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сообщил 24 мая вечером начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории - обследовано более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна. В сообщении Минобороны говорилось, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов.

По данным Минобороны РФ, специалисты Черноморского флота из фарватера порта Мариуполь осуществили транспортировку украинского пограничного сторожевого корабля, который был затоплен украинскими военными.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Шойгу Сергей
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