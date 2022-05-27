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Минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена. Об этом 26 мая сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», — сказал он.

Мизинцев также сообщил, что накануне был открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море.

«Несмотря на созданные российской стороной условий для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) — из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», — добавил он.

В Минобороны РФ призвали дипломатические представительства названных стран, а также Международную морскую организацию «оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

За день до этого министерство заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.


4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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