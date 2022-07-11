Остров преткновения

Российский Генштаб решил, что скала в Черном море не станет «Брестской крепостью». Кадр из видео с сайта www.dpsu.gov.ua.

Почему российские военные покинули плацдарм Змеиный

Четыре месяца жесткой обороны. И вот «шаг доброй воли»: российские военные покинули черноморский остров Змеиный.

Еще недавно этот объект считался стратегическим – он блокировал проход кораблей и судов из и в Одессу. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что теперь Киев не сможет спекулировать на теме провоза зерна из порта на мировые рынки. Правда, для этого украинцам еще предстоит разминировать побережье и акваторию вблизи города.

Впрочем, все это уже не наша головная боль. Саднит только одно: почему мы все-таки оставили позицию.

Змеиный меньше километра по площади. Постоянное население – 50 человек. Один официальный населенный пункт: поселок Белое с музеем, почтой и отделением банка. В 2007 году обсуждался вопрос строительства православного храма. Такие характеристики, как правило, имеют гораздо более северные острова, где из-за климатических условий не разовьешь большую инфраструктуру и не привлечешь большого количества населения. Тем не менее эта территория – стратегическая точка в Черном море. Ни один корабль или судно не могут миновать Змеиный по пути в Одессу и обратно. На остров претендовала Румыния, и Украине стоило больших усилий доказать, что это именно ее собственность.

Российские военные появились на острове в первые же дни спецоперации, вм то время как основные силы брали аэродром Гостомель под Киевом. Аэродром мы оставили после Стамбульских переговоров с украинцами в качестве такого же «жеста доброй воли». Теперь вот без боя отдали Змеиный.

Военным на месте, конечно, видней, что и как. Со своей стороны могу только сказать, что в последнее время остров превратился в настоящую «Брестскую крепость». Не имея успехов в Луганской и Донецкой республиках, украинские военные сделали Змеиный главной точкой «перемоги». 10 мая Игорь Конашенков сообщил, что при попытке вернуть остров под контроль Украины погибли 56 украинских спецназовцев. За три следующих дня российские военные сбили над скалой 30 беспилотных летательных аппаратов, в том числе девять ударных турецких Bayraktar TB2, перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

20 июня украинские военные снова атаковали Змеиный. Минобороны России заявило, что ВСУ ударили по острову ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и обстреляли из поставленных США гаубиц М777. Удары наносились с позиций под Одессой и на острове Кубанский. В воздушном налете участвовали 15 ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar TB2. По словам генерала Конашенкова, координировал эту атаку разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk, а прикрытие дронов украинские силы обеспечивали системами С-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова.

22 июня в Минобороны России заявили, что украинские военные в очередной раз безуспешно попытались захватить остров Змеиный. Атака снова велась с огневых позиций под Одессой и на острове Кубанский.

О наших потерях военные молчат. Но известно, что именно в районе Змеиного смертельное ранение получил флагман Черноморского флота крейсер «Москва», погиб буксир «Василий Бех». По неподтвержденным данным, был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Занять точку можно. Удержать ее сложнее – тем более если в районе ее нахождения силы противника значительно превосходят собственные. Но и удерживать ее на фоне успехов в Донбассе нет смысла. Как отметил Игорь Конашенков, свою задачу гарнизон крепости выполнил: оттянул на себя внимание украинских военных.

Например, от успешной операции по занятию Кинбурнской косы в Николаевской области. Это куда более важная точка для блокирования любой военной деятельности ВСУ на черноморском побережье. С нее открывается путь на Николаев и Одессу. Морского десанта не будет. Не по минам же кораблям идти. Армия пойдет по берегу.

Что же касается Змеиного – украинские военные вряд ли им воспользуются. Потеряв гарнизон, остров перешел под контроль российских Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. Обстрелять любое военное образование на его скалистой поверхности нам несложно. «Калибры», «Ониксы», Х-35 и Х-101 долетают до любой точки Украины. Есть у нас и авиационные бомбы. Главное, что воздействовать на остров мы теперь будем дистанционно, не рискуя жизнями наших солдат и офицеров.

Ну, а что до зерна, то пусть Киев его вывозит. Досмотреть любое судно на предмет поставок вооружений и техники наш флот может и в море на безопасной для себя дистанции от украинского берега.

Первый боевой лазерный комплекс «Пересвет» способен ослепить оптико-электронные приборы спутников-шпионов на орбитах до 1,5 тыс. км. Это сенсационное заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, чиновник сообщил, что в России создана еще более мощная лазерная система, которая теперь может еще и физически разрушать летательные аппараты. В ходе испытаний ей был сожжен беспилотник на расстоянии в 5 км. Ее зовут «Задира».

Эти заявления Юрий Борисов сделал на форуме «Новые горизонты» – мероприятии, ориентированном на молодежь, где представители разных российских ведомств и структур рассказывают, какие изменения нас ждут в будущем. Например, на одном из таких форумов министр обороны Сергей Шойгу говорил о российских боевых роботах и даже отметил, что некоторые из них имеют систему искусственного интеллекта, позволяющего машинам самостоятельно принимать решения на поле боя. Впрочем, в военном ведомстве вскоре опровергли эту информацию: дескать, министр оговорился. Хотя, как показывает российская практика, дыма без огня не бывает.

О существовании лазерного оружия сообщил президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда глава государства подчеркнул, что в комплексе используется отечественная оптика и высокочувствительная оптоэлектроника, однако было неясно, на что способна система.

В 2019 году картину немного прояснил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На встрече с иностранными военными атташе он отметил, что «Пересвет» будет проходить службу в одном из «позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов», а в его задачу войдет «прикрытие их маневренных действий».

Позже «Пересвет» неоднократно упоминали в связи с 15-й армией Воздушно-космических сил (особого назначения), отвечающей за предупреждение о ракетном нападении, разведку космической обстановки и управление орбитальными группировками. В ноябре 2021 года Владимир Путин говорил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности.

Уже после марафона «Новые горизонты» в телеинтервью Юрий Борисов в ответ на вопрос, используется ли лазерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, ответил утвердительно.

Дмитрий Литовкин