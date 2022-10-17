Спецоперация вступает в инфраструктурный этап

Российское командование расширило круг поражаемых целей на Украине

Воздушно-космические силы, Военно-морской флот и Ракетные войска России продолжают нанесение массированных ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины. Утром 11 октября огневое поражение нанесено Ладыжинской теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) в Винницкой области, из строя вышло распределительное электрооборудование.

Полтора десятка взрывов прогремело в северной части Запорожья, включая административный центр.

«В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столбы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством. Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сотрудничающий с военно-гражданской администрацией (ВГА) освобожденной части Запорожской области.

О разрешении российского руководства на поражение ряда объектов критической инфраструктуры Украины стало известно днем 10 октября из уст президента РФ Владимира Путина. Открывая заседание Совета безопасности, глава государства сравнил нынешние киевские власти с международными террористическими формированиями, возложив на них вину за теракт на Крымском мосту, совершенный 8 октября. «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – сказал Путин.

Следующее подтверждение пришло в ходе ежедневного пресс-брифинга МО РФ от 10 октября. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что «российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

Эти объекты, судя по информации местных источников, располагались в Киеве, Харькове, Львове, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Николаеве, Одессе, Павлограде, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Конотопе и других городах.

Огневое поражение ключевых военных и инфраструктурных объектов нанесено крылатыми ракетами воздушного старта Х-101 и Х-555, а также морского базирования семейства 3М-14. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300П/ПС и «Бук-М1» противовоздушной обороны (ПВО) Украины не справились с задачей по отражению воздушных налетов. Поскольку (для лучшей маскировки) пусковые установки ЗРК сознательно размещаются внутри застройки, пуски противоракет зачастую приводят к падению их останков вместе с пораженными целями на городские объекты, лишь усугубляя ситуацию. Согласно заявлениям украинских военачальников, удар был настолько массированным, что многократно превысил возможности ПВО по его отражению. По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в первой половине дня 10 октября российские военные выпустили 75 дальнобойных ракет.

Однако удары продолжились, и ближе к концу подсчеты дали более внушительную цифру – 184, и это только по шести областям (Киевская, Николаевская, Винницкая, Харьковская, Львовская и Одесская). Почти треть снарядов упали на столицу, что привело к пожарам и отключениям электричества.

Страны НАТО во главе с США давно наладили снабжение ВСУ самой свежей разведывательной информацией с воздушных и космических средств разведки. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в состав обслуживающей ВСУ группировки входят более 70 военных и 200 гражданских космических аппаратов. С орбиты полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, а также пуски крылатых ракет «Калибр» с надводных боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота ВМФ России хорошо просматриваются. Поэтому у высшего политического руководства в Киеве и военачальников всегда есть полчаса на то, чтобы в спешке занять свои места в подземных бункерах. Простым горожанам приходится полагаться только на природное чутье.

Меньше всего повезло тем киевлянам, кто пользовался общественным электротранспортом: вскоре после прилета ракет остановился метрополитен, от резкого падения напряжение в сети (поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3) загорелись трамваи и троллейбусы. Целые городские районы оказались обесточенными (а во Львове так и вовсе наступил полный блэкаут). Среди пораженных объектов оказались здания Министерства обороны, службы безопасности, операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота используются для нанесения ударов по противнику ракетами «Калибр». Фото Владимира Карнозова

Это не первый такой случай с момента начала специальной военной операции (СВО). В конце февраля – начале марта Российской армия бросила на Киев танковые и мотострелковые части и одновременно провела высадку десанта с вертолетов на летно-испытательный центр государственной компании «Антонов». Тогда по Киеву и его окрестностям тоже наносились авиационные и ракетные удары, а за Гостомель, Бучу и другие населенные пункты близ столицы шли бои с применением бронетехники и артиллерии. Киевляне были вынуждены искать укрытия на станциях метрополитена.

Однако так было недолго. На переговорах в Стамбуле заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин объявил о выводе российских войск из Киевской области, причем он был подан как жест доброй воли со стороны Москвы. С тех пор основные события проходили на центральном и южном участках фронта, сократившегося до 1 тыс. км.

Киев постепенно вернулся к мирной жизни. Правда, не совсем. Периодически дальнобойные ракеты воздушного старта типа Х555 и Х101, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также морского базирования 3М14 с надводных кораблей и подводных лодок на Каспии и Черном море, поражали крупные промышленные предприятия, расположенные на окраинах города.

В их число попали государственная компания «Антонов» и принадлежащий ей самолетостроительный завод КиГАЗ (разработчики и поставщики авиационной техники для ВВС Украины), Киевский бронетанковый завод (ремонтирует танки и выпускает колесные бронемашины для ВСУ), конструкторское бюро «Луч» (там занимаются средствами поражения, в том числе противокорабельными ракетами «Нептун»). А 26 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил СМИ: «Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева». А 16 апреля Игорь Евгеньевич объявил, что «в результате российского ракетного удара был уничтожен цех Киевского бронетанкового завода».

Огневое поражение этим и другим предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины наносилось преимущественно ночью дальнобойными «Калибрами». Фронтовая авиация действовала авиационными ракетами семейства Х-59 и более современными по отдельным объектам, в том числе телерадиовещания. И все же относительная безопасность позволила широкому кругу политических деятелей Запада, включая президентов и премьер-министров, посещать Киев и даже прогуливаться по его улицам вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После атаки на Крымский мост утром 8 октября ситуация изменилась коренным образом. Напомним, что в результате подрыва грузовика три пролета автомобильной части сооружения обрушились. Украинские спецслужбы провели дерзкую операцию, в результате которой погибло несколько человек (минимум трое), объекту нанесены значительные повреждения. К настоящему времени железнодорожное сообщение восстановлено полностью, а автомобильное осуществляется по сокращенному числу полос движения. Никто из высокопоставленных руководителей Запада не осудил этот, по сути, теракт, а некоторые не сдерживали положительных эмоций, смакуя детали произошедшего.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Киев с «успешным действием» с «положительным моментом» – приостановкой движения транспорта в Крым. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что слова Рейнсалу перекликаются с «поздравлениями» в адрес США экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского сразу после диверсии 26 сентября на балтийском газопроводе «Северный поток».

Подобная реакция Запада, а также заявление представителя киевского режима Михаила Подоляки («это только начало») четко указывают на организаторов теракта. Ведь мост в Крым имеет как символическое значение, так и стратегическую важность, в том числе для снабжения южной группировки российских войск.

Для сокращения объемов перевозок потребовалось провести сложную, давно планируемую операцию. Газеты Washington Post и New York Times со ссылкой на собственные источники возложили ответственность на Службу безопасности Украины (СБУ).

Обращается внимание на синхронизированные по месту и времени: подрыв грузовика и движение поезда с ГСМ, что невозможно без привлечения спутниковой, видовой и других видов разведки, отсутствующей на Украине, но имеющейся в распоряжении поддерживающих ее государств Запада.

Расследование, проведенное главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, показало: украинские спецслужбы подготовили и провели террористической акт. Президент РФ согласился с этими выводами: «Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины», – сказал глава государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал случай на Крымском мосту террористическим актом и диверсией. «Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов», – заявил Медведев.

Поэтому среди пораженных с 10 октября объектов присутствуют здания спецслужб. Стало известно, что под обломками погибли начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока и его сослуживцы. Они занимались поиском мирных граждан, проявляющих симпатию к русским и поддерживающих связи с родственниками и знакомыми в РФ. А также сочиняли небылицы о действиях Российской армии, проводили дистанционные атаки на российские интернет-ресурсы.

Результаты боевой работы российских ракетчиков уже почувствовали администрации и пользователи ряда отечественных интернет-ресурсов. Повреждение аппаратуры и уход из жизни ценных кадров из состава СБУ и связанных с ней других спецслужб заметно снизили интенсивность атак на российское кибернетическое пространство.

Владимир Карнозов