Войти
ЦАМТО

Глава "Рособоронэкспорта" отметил успешное применение вертолетов Ка-52 и Ми-28Н в спецоперации на Украине

619
0
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

ЦАМТО, 20 мая. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.

"Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте Ми-171Ш)", – сказал А.Михеев.

Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов.

"Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
29.04.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
16.04.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
27.09.2013
Урал – родина «Терминаторов»
26.09.2013
На RAE-2013 показали "Аллигаторов" и "Ночных охотников"
29.08.2013
Есть контракт
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:29
  • 1
Путин поручил создать госсистему защиты информации
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ