Глава "Рособоронэкспорта" отметил успешное применение вертолетов Ка-52 и Ми-28Н в спецоперации на Украине

ЦАМТО, 20 мая. Российские вертолеты, в особенности Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ, с успехом применяются Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.

"Мы внимательно отслеживаем применение нашей боевой техники в ходе специальной военной операции на Украине. С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте Ми-171Ш)", – сказал А.Михеев.

Он отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 занимают в группировке армейской авиации ведущее место. Они являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов.

"Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.