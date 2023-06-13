Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления?

В пятницу Минобороны опубликовало видео уничтожения танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета засек танк и поразил его управляемой ракетой вместе с экипажем. Это далеко не единичный случай за последнее время.

Ранее на этой неделе командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов рассказал об эффективности работы вертолетов в последние дни. "Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника", – сказал Попов.

О том, что разведывательно-ударные Ка-52 играют ведущую роль по вертолетной технике в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, говорил в мае глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте Ми-171Ш). Ведущее место в группировке армейской авиации занимают боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов", – сказал он.

Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.

"Эффективность на данном эпизоде хорошая", – замечает по поводу уничтожения семи единиц вражеской техники Александр Цалко, бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР по армейской авиации, генерал-майор.

По его словам, "вертолеты могут и должны быть столь высоко эффективны". "Один вертолет выдерживает бой с семнадцатью танками в игровой ситуации. Его главная задача – борьба с подвижными бронированными целями на поле боя. Ударный вертолет создан для этого", – подчеркнул Цалко.

"Вопрос не только в оружии, но еще в профессионализме людей, которые эксплуатируют технику. Есть тактика, сообразительность летчиков. Сколько ракет у вертолета, столько и танков можно уничтожить", – добавляет летчик Александр Смирнов, который участвовал в испытаниях Ка-52.

Успех последних вылетов он объяснил тем, что силы противника "лезут, как муравьи". "Одно дело – гоняться за отдельными машинами, а другое, когда они в куче. Займи хорошую позицию и лупи по очереди с дальности в десять километров. Ракеты хорошие, эффективные. Но все зависит от обстановки", – отметил собеседник.

"Ударные вертолеты и были придуманы как главное средство уничтожения техники и опорных пунктов противника", – говорит Дмитрий Дрозденко, военный летчик, обозреватель журнала "Арсенал Отечества".

Он отмечает, что до последнего момента боевые действия не велись столь масштабно. "Сейчас мы видим реальное наличие движения бронетанковых, механизированных бригад и даже корпусов Украины. Соответственно, армейская авиация может показать свои реальные зубы", – подчеркивает эксперт.

Тем не менее уничтожение даже одного танка – это технически сложная задача. "Нужна слаженная работа экипажа. Цель надо обнаружить, навестись на нее, сопровождать ракету. Это целый комплекс мероприятий, требующий очень высокого профессионализма несмотря на все современные системы автоматики. Это тяжелая работа, и наши ребята – красавчики", – добавляет собеседник.

Как пишет Telegram-канал "Взгляд человека в лампасах", по результатам попыток украинского наступления именно ударные вертолеты стали одним из главных инструментов уничтожения вражеской бронетехники. Семь танков за вылет – такому результату "может позавидовать даже артиллерийский полк". "Конечно, вертолеты применяются ВС РФ с самого начала активных боевых действий, с февраля 2022-го. Однако их ударный потенциал начинает раскрываться по-настоящему только сейчас, в условиях украинского "контрнаступа", – говорится в сообщении.

Ударные вертолеты Ми-28н и Ка-52 способны работать ночью, как и переданные ВСУ немецкие танки "Леопард" и другая техника.

"Уже более года на фронте работает вертолетная группа так называемых ночных охотников, то есть подразделение, специально созданное именно и прежде всего для выполнения ночных боевых заданий. Когда противник сам идет в наступление, да еще колоннами, когда известны наиболее вероятные направления его атаки – тут-то ударные вертолеты и способны показать себя во всей красе", – отмечают аналитики.

Экипаж ударного вертолета с восемью управляемыми ракетам на борту дальностью действия до 10 км "способен и получать целеуказание от других источников, и работать в режиме свободной охоты, и оценивать результат удара, чтобы при необходимости повторить". "Если у ведущего закончились управляемые ракеты, работу за него может доделать ведомый. Эта автономность убирает из громоздкой военной машины целую серию звеньев, в обычной практике – например, при работе артиллерии – совершенно необходимых. А значит, повышает скорость и результативность выполнения боевых задач", – добавляют авторы.

Андрей Резчиков