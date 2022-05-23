"Рособоронэкспорт": поставка США Украине предназначенных Афганистану российских вертолетов грубо нарушает международное право

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Передача Украине вертолетов российского производства, предназначенных Афганистану, является нарушением контрактов, которые заключались между РФ и США, документ о запрете на реэкспорт выдавал Пентагон, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"По поводу поставок Соединенными Штатами вертолетов Ми-17В-5 из так называемой "афганской партии": это однозначно грубейшее нарушение США основ международного права и положений российско-американских контрактных документов", - сообщил Михеев журналистам в пятницу на выставке Helirussia-2022.

"Эти вертолеты не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, что было подтверждено официальным документом (обязательством) Пентагона - Сертификатом конечного пользователя (документ был подписан Хилари Клинтон, которая в то время возглавляла госдеп)", - сказал глава компании.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17.

7 апреля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что Россия примет меры, если ряд стран решат передать Украине вооружение и технику российского или советского производства.

"В соответствии с международными обязательствами стран-импортеров российской (советской) продукции военного назначения ее реэкспорт или передача третьей стороне возможна исключительно с предварительного письменного согласия Российской Федерации", - заявили тогда в ФСВТС.

"Невыполнение данного положения будет являться грубым нарушением принятых международных обязательств, и российской стороной будут приняты соответствующие ответные меры", - отметили в ведомстве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.