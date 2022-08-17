Некоторые ключевые заявления по итогам первого дня работы форума "Армия-2022"

ЦАМТО, 16 августа. В первый день работы форума "Армия-2022" были сделаны важные заявления, касающиеся развития системы ВТС, планов по перевооружению, экспортных продаж ВиВТ, ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин

Выступая на открытии МВТФ "Армия-2022", президент России Владимир Путин заявил, что "Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно".

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира. Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное – высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", – подчеркнул президент.

По его словам, "форум дает зарубежным военным специалистам хорошую возможность познакомиться с развитием в российском ОПК таких направлений, как использование искусственного интеллекта, новейших информационных и радиоэлектронных технологий, с практическим воплощением передовых достижений наших всемирно известных конструкторских бюро и научных школ. Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять "завтрашний день" Вооруженных Сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их".

Как отметил В.Путин, "мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых, равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего, в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, у нашей страны богатый".

Президент России выразил уверенность в том, что "развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом".

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев

"За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 млрд. долл., что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 млрд. долл.", – сообщил в рамках форума "Армия-2022" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, отметив, что на протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 млрд. долл.

Директор ФСВТС также заявил, что "Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более 14 млрд. долл., план полностью выполнен".

Касаясь текущей ситуации вокруг Украины, Д.Шугаев проинформировал, что Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам "Ми".

"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", – сказал он, говоря о мерах, предпринимаемых ФСВТС для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины.

По словам Д.Шугаева, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.

Директор ФСВТС в интервью "РИА Новости" также прокомментировал передачу США афганских вертолетов Ми-17 Украине.

"В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", – сказал он.

Д.Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконным поставкам советских вооружений на Украину и активно им противодействует, "однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".

Генеральный директор "Рособоронэкспорта Александр Михеев

Второй полковой комплект ЗРС С-400 передадут Индии в ближайшее время, а до конца 2023 года будут поставлены все пять полковых комплектов, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставим второй полковой комплект... До конца 2023 года мы осуществим поставку всех пяти полков", – сказал А.Михеев на форуме "Армия-2022".

Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полковым комплектом.

Глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь

"Истребитель Су-57 принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, Министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолет сейчас уже находится на этапе серийного производства", – сказал Ю.Слюсарь.

По данным "РИА Новости", Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО.

При составлении материала использовались сообщения агентства "РИА Новости".