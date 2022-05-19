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Интерфакс-АВН

"ОДК-Климов" и "Газпром авиа" заключили соглашение о сотрудничестве по обслуживанию и ремонту вертолётных двигателей

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Церемония передачи компании "Газпром Лизинг" первого серийного гражданского вертолета Ми-38
Церемония передачи компании "Газпром Лизинг" первого серийного гражданского вертолета Ми-38.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Компания "ОДК-Климов" будет обслуживать силовые установки вертолётов Ми-8МТВ-1/АМТ предприятия "Газпром авиа", сообщает пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации.

"Соглашение между компаниями было подписано в рамках организованной АО "ОДК-Климов" конференции генерального конструктора накануне выставки HeliRussia-2022", - сказано в сообщении, распространённом в среду

По информации пресс-службы, АО "ОДК-Климов" будет оказывать ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" услуги по поддержанию лётной годности двигателей ТВ3-117 и их модификаций, а также главных редукторов ВР-14. Помимо выполнения среднего ремонта двигателей, АО "ОДК-Климов" берёт на себя обязательства по обучению персонала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа", участвующего в обслуживании силовых установок, оказанию консультаций и выдаче рекомендаций по эксплуатации.

ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" в свою очередь предоставит необходимые площадки для проведения работ силами АО "ОДК-Климов".

Сообщается, что всего парк компании включает более 35 вертолётов Ми-8МТВ-1/АМТ. Организация выполняет значительный объём грузопассажирских перевозок, а также имеет опыт работы в экстремальных условиях, труднодоступной местности и полярных широтах.

Исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, которого цитирует пресс-служба, выразил уверенность, что "это начало взаимовыгодного сотрудничества, плодотворная основа для совместного создания эффективной системы послепродажного обслуживания двигателей, обеспечения повышения лётной годности вертолётов".

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
Персоны
Ватагин Александр
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