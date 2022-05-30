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Интерфакс-АВН

"ОДК-Климов" и авиакомпания "Ямал" подписали контракт на ремонт вертолетных двигателей

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В цехе завода "ОДК-Климов"
В цехе завода "ОДК-Климов".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - "ОДК-Климов" заключил договор на обслуживание двигателей вертолетов Ми-8 авиакомпании "Ямал", сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"В рамках послепродажного обслуживания АО "ОДК-Климов" будет выполнять средний ремонт двигателей ТВ3-117 и их модификаций, а также сопровождение эксплуатации главных редукторов ВР-14 вертолетов Ми-8МТВ-1/АМТ", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "ОДК-Климов" также берет на себя обязательства по обучению персонала авиакомпании "Ямал", участвующего в обслуживании силовых установок.

"С помощью коллег из авиакомпании "Ямал" мы покроем потребность компании в среднем ремонте двигателей вертолетов и выстроим эффективную систему сервисного обслуживания, позволяющую поддерживать летную годность вертолетного парка", - сказал исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, слова которого процитировали в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
Персоны
Ватагин Александр
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