"ОДК-Климов" и авиакомпания "Ямал" подписали контракт на ремонт вертолетных двигателей

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - "ОДК-Климов" заключил договор на обслуживание двигателей вертолетов Ми-8 авиакомпании "Ямал", сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"В рамках послепродажного обслуживания АО "ОДК-Климов" будет выполнять средний ремонт двигателей ТВ3-117 и их модификаций, а также сопровождение эксплуатации главных редукторов ВР-14 вертолетов Ми-8МТВ-1/АМТ", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "ОДК-Климов" также берет на себя обязательства по обучению персонала авиакомпании "Ямал", участвующего в обслуживании силовых установок.

"С помощью коллег из авиакомпании "Ямал" мы покроем потребность компании в среднем ремонте двигателей вертолетов и выстроим эффективную систему сервисного обслуживания, позволяющую поддерживать летную годность вертолетного парка", - сказал исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, слова которого процитировали в пресс-службе.