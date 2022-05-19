В опубликованном в США отчёте названы причины быстрой капитуляции афганской армии перед талибами

Источник изображения: topwar.ru
Управление Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR, американская правительственная организация), опубликовало документ, где говорится о беспомощности кабульского руководства перед потерей власти, которая произошла прошлым летом, сделав новыми хозяевами страны движение «Талибан» (запрещенная в РФ экстремистская организация). В опубликованном в США отчете названы причины быстрой капитуляции афганской армии перед талибами.
Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
В отчете говорится, что афганские вооруженные силы развалились из-за низкого морального духа, недоверия военных к командованию, а также прекращения американских авиаударов.
Бывший глава Объединенного командования специальными операциями в Афганистане сообщил SIGAR, что количество ударов авиации США по талибам было сокращено за одну ночь на 98 процентов. Если в 2019 году Соединенные Штаты провели 7423 бомбардировки, то в 2020 году их было только 1631. При этом почти половина из них была совершена до того, как США в феврале 2020 года подписали мирное соглашение с талибами.
Другие эксперты отмечают, что причиной недоверия афганских военных к своему командованию, приведшего в итоге к их капитуляции перед радикалами, стала высокая коррупция в армейском руководстве.
Источник изображения: topwar.ru
Они утверждают, что значительная часть поставляемых из США оружия и техники попала на «черный рынок», оказавшись затем в руках талибов. Впрочем, в итоге они стали собственниками практически всего вооружения, полученного афганской армией от американцев.
Источник изображения: topwar.ru
- прокомментировал в прошлом году падение правительства Афганистана президент США Джо Байден.