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Военное обозрение

В опубликованном в США отчёте названы причины быстрой капитуляции афганской армии перед талибами

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Источник изображения: topwar.ru

Управление Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR, американская правительственная организация), опубликовало документ, где говорится о беспомощности кабульского руководства перед потерей власти, которая произошла прошлым летом, сделав новыми хозяевами страны движение «Талибан» (запрещенная в РФ экстремистская организация). В опубликованном в США отчете названы причины быстрой капитуляции афганской армии перед талибами.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

В отчете говорится, что афганские вооруженные силы развалились из-за низкого морального духа, недоверия военных к командованию, а также прекращения американских авиаударов.

Бывший глава Объединенного командования специальными операциями в Афганистане сообщил SIGAR, что количество ударов авиации США по талибам было сокращено за одну ночь на 98 процентов. Если в 2019 году Соединенные Штаты провели 7423 бомбардировки, то в 2020 году их было только 1631. При этом почти половина из них была совершена до того, как США в феврале 2020 года подписали мирное соглашение с талибами.

Другие эксперты отмечают, что причиной недоверия афганских военных к своему командованию, приведшего в итоге к их капитуляции перед радикалами, стала высокая коррупция в армейском руководстве.

Источник изображения: topwar.ru

Они утверждают, что значительная часть поставляемых из США оружия и техники попала на «черный рынок», оказавшись затем в руках талибов. Впрочем, в итоге они стали собственниками практически всего вооружения, полученного афганской армией от американцев.

Источник изображения: topwar.ru

Мы обучили и оснастили афганскую армию численностью около 300 000 человек, превышающую по размерам вооруженные силы многих наших союзников по НАТО. Мы дали им все шансы определить свое собственное будущее. То, что мы не могли предоставить им, было волей бороться за это будущее

- прокомментировал в прошлом году падение правительства Афганистана президент США Джо Байден.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
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