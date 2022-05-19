Дивизия беспилотных надводных кораблей ВМС США протестирует свои экспериментальные морские дроны в ходе учений RIMPAC 2022

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Этим летом дивизия беспилотных надводных кораблей ВМС США (USVDIV One) отправит на Гавайи четыре экспериментальных дрона для прохождения испытаний в ходе учений RIMPAC 2022. Тестирование перспективных аппаратов направленно на изучение возможностей использования беспилотников для повышения летальности надводного флота.

RIMPAC 2022 станет крупнейшей миссией для USVDIV One, в которой примут участие беспилотные тримараны USV Sea Hunter и USV Seahawk, а также два корабля поддержки Ghost Fleet Nomad и Ranger.

Дивизия беспилотных надводных кораблей ВМС США была создана менее недели назад - 13 мая - в Порт-Уэнеме, Калифорния. Новое подразделение возглавил коммандер Джерри Дейли. Перед USVDIV One поставлена задача ускорить внедрение беспилотных платформ, которые призваны повысить летальность надводного флота ВМС США.

Крупнейшие международные военно-морские учения RIMPAC-2022 будут проходить с конца июня по начало августа. В них примут участие 42 корабля, пять подводных лодок, более 170 самолетов и почти 25 000 военнослужащих из 27 стран.

Дейли сообщил, что его сотрудники уже объединились с штабом 3-го флота США в Сан-Диего, который отвечает за RIMPAC. Он отметил, что тесты, проведенные в ходе предстоящих учений, позволят USVDIV One собрать необходимые данные, которые в конечном итоге помогут понять, как оптимально интегрировать беспилотные суда в действующие ВМС.

USVDIV One станет катализатором инноваций, благодаря чему мы уже скоро сможем использовать беспилотные надводные средства в составе Тихоокеанского флота. Внедрение подобных систем повысит скорость принятия решений и летальность ВМС, значительно усилив наше боевое преимущество

- сказал о новом подразделении вице-адмирал Рой Китченер, командующий надводными силами ВМС США Тихоокеанского флота.