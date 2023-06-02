Бездушные бойцы объединяются в смертоносную сеть

Безэкипажные корабли схемы «тримаран» спроектированы таким образом, что могут выполнять переходы через океан в полностью автономном режиме. Фото с сайта www.dvidshub.net.

В борьбе за Тихий океан американский флот ставит на роботизированные системы

В последние десятилетия американский флот столкнулся с двумя чрезвычайно серьезными вызовами. Во-первых, все более стремительное развитие получают различного рода безэкипажные и беспилотные аппараты. Зачастую они даже объединяются в интегрированные комплексы, способные решать весьма широкий круг задач – от сугубо вспомогательных до полноценных боевых.

Во-вторых, перед командованием Военно-морских сил США была поставлена ясная и четкая задача: обеспечить качественное и, по возможности, численное превосходство над своими главными противниками, к которым Вашингтон сегодня относит Москву и Пекин.

При этом именно Пекин определен приоритетной целью Америки на Тихом океане, где после распада Советского Союза и исчезновения угрозы со стороны существенно сократившегося российского Тихоокеанского флота американские адмиралы несколько десятилетий чувствовали себя в высшей степени свободно и безопасно. В общем, как принято в таких случаях говорить, – расслабились.

Причем расслабились настолько, что когда в 2000 году, в один из октябрьских дней, пара разведчиков Су-24МР под прикрытием двух Су-27 незамеченной подобрались к авианосцу «Китти Хок» (USS Kitty Hawk, CV-63), американские моряки могли только бессильно наблюдать, как русские самолеты дважды на малой высоте проходят над их «плавучим аэродромом». И запечатлевают для потомков хаос, который творится на полетной палубе гиганта, принимавшего в тот момент топливо с танкера.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА

Количественный и качественный рост ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и особенно осложнения в двухсторонних отношениях между Америкой и Китаем заставили Пентагон срочно принять меры к наращиванию боевого потенциала национальных Вооруженных сил. И не только в традиционных границах Тихого океана, но и в более широком плане – в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

«Министерство (обороны) уделяет приоритетное внимание Китаю в качестве своей главной стратегической задачи, – указывается в бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год. – Значительная часть инвестиций и усилий министерства сосредоточена на этой угрозе и укреплении системы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе». А принимая во внимание физико-географические характеристики ИТР, именно американский флот определен на роль одного из главных игроков в новом глобальном противостоянии.

В таких условиях командование ВМС США решило достичь синергетического эффекта и попытаться разрулить два указанных выше вызова одним ударом. Отныне на роль одного из столпов будущей победы над китайским флотом на Тихом океане (а в победе в Пентагоне уверены) выдвинуты «бесчеловечные воины»: безэкипажные надводные катера и корабли и необитаемые подводные аппараты различных классов и типов. Включая ударные, которые должны быть в весьма значительном количестве построены уже в ближнесрочной перспективе.

По замыслу американских адмиралов, именно «стаи» этих роботов, которых будут поддерживать их крылатые «собратья», наряду с атомными многоцелевыми подлодками смогут нивелировать нарастающее день ото дня численное превосходство китайского флота, нанеся ему в конечном итоге разгромное поражение. А заодно также и максимально ограничить здесь деятельность российского ВМФ.

Оценка серьезности этих намерений вызвала на недавних слушаниях в Конгрессе США столь живой интерес, что даже стала поводом для жаркой дискуссии. Американские законодатели хотели буквально в мельчайших деталях знать, как обстоят дела в вопросе оснащения американского флота дистанционно управляемыми и автономными боевыми системами, в первую очередь – действующими в океанских глубинах.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Выступая в марте 2023-го в рамках слушаний по военному бюджету Америки на 2024 финансовый год (ф.г.) перед членами комитета по делам ВС Палаты представителей, глава Пентагона Ллойд Остин особо подчеркнул, что современные и высокоэффективные необитаемые подводные аппараты и системы – «одно из явных преимуществ», которые американские ВС имеют над китайскими и российскими визави. Кроме того, флот подводных роботов, по его словам, является критически важным элементом комплекса мероприятий для воспрепятствования продвижению китайских ВС по всему Индо-Тихоокеанскому региону.

На эти цели Пентагон в рамках «Инициативы по сдерживанию на Тихом океане» (Pacific Deterrence Initiative – PDI) запросил на 2024 ф.г. около 9,1 млрд долл. – на 40% больше, чем годом ранее. «Это рекордный показатель за все время (действия инициативы)», – подчеркнул в своем выступлении Остин. Причем данная сумма – рекордная и на весь период действия инициативы PDI, рассчитанной до 2028 ф.г. (в 2025 ф.г. на программу планируется выделить около 8,1 млрд долл., на 2026-й – 6,3 млрд, на 2027-й – 5,5 млрд, а на 2028-й – 5,65 млрд долл.).

Весьма приличная часть этого бюджетного пирога пойдет именно на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и прямые закупки уже созданных систем вооружения. Включая те, что построены с применением технологий искусственного интеллекта и квантовых компьютерных технологий, а также на боевые и вспомогательные роботизированные системы различного класса и типа.

«Министерство (обороны) активизирует финансирование разработок в области критически важных оборонных технологий, таких как необитаемые системы, способные действовать на воде, под водой, в воздухе и на суше, – особо подчеркивает Остин. – При этом внедрение технологий человеко-машинного объединения (human machine teaming, или HMT; под этим термином понимают интеграцию возможностей человека с возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом машины. – В.Щ.), автономных систем и устойчивых сетей позволит сделать наши действия в ходе боевых операций более быстрыми, более смертоносными (для противника) и более неуязвимыми (для наших сил)».

Как отмечает в этой связи председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, уже в совсем недалеком будущем треть американского военного флота может состоять из различного рода необитаемых и беспилотных систем. «Вы увидите масштабный переход к робототехнике», – подчеркнул генерал Милли, выступая в Конгрессе на слушаниях по военному бюджету на 2024 ф.г. В то же время, по его мнению, Китай не будет сидеть на месте и также предпримет активные усилия по изучению возможностей использования подобного рода систем в войне на море.

Именно поэтому, уверен генерал Милли, США «должны продолжать инвестировать в промышленную базу, чтобы поддержать разработку дистанционно управляемых кораблей, общую модернизацию флота и своевременную поставку стратегических атомных подводных ракетоносцев типа «Колумбия», а также ускорить производство и техническое обслуживание подводных лодок типа «Вирджиния» для полного удовлетворения потребностей в них как со стороны самих Соединенных Штатов, так и в рамках (американо-британо-австралийского соглашения) AUKUS».

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ И МАШИН

«Инициатива по сдерживанию на Тихом океане» – это не какой-то отдельный фонд или программа. Это скорее концепция всемерного усиления боевого потенциала американских Вооруженных сил на просторах ИТР. Причем в официальных документах Пентагона особо подчеркивается, что основное внимание в ходе реализации этой инициативы, в рамках которой финансируются отдельные программы и проекты по всем видам и родам войск ВС США, планируется уделять районам, расположенным к западу от международной линии дат. Среди прочего по этой статье будут финансироваться и различные мероприятия учебно-боевой подготовки ВС США, в том числе с широким привлечением различного рода роботизированных систем – боевых и вспомогательных.

В частности, на сегодня в рамках инициативы PDI американским Тихоокеанским флотом проведено два специализированных исследовательских учения, в ходе которых определялись место и роль безэкипажных боевых систем, действующих полностью самостоятельно, в полуавтономном режиме или в режиме дистанционного управления оператором. А также возможность их интеграции в единую сетецентрическую систему управления боевыми действиями в операциях на просторах Тихого океана.

Согласно сценарию первого учения, проводившегося ВМС США в 2021 году и получившего обозначение Unmanned Integrated Battle Problem 21 («Комплексная боевая задача с участием безэкипажных систем – 21»), новейший эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) «Майкл Монсур» (USS Michael Monsoor, DDG-1001; тип «Зумволт») играл роль передовой оперативной базы, с которой «в удаленном районе Мирового океана» осуществляли операции безэкипажные надводные катера, необитаемые подводные и беспилотные летательные аппараты.

Кроме проверки возможности использования таких кораблей в качестве базы для обеспечения действий автономных и дистанционно управляемых боевых систем, в ходе учения активно отрабатывались и вопросы взаимодействия необитаемых и обитаемых образцов военно-морской и авиационной техники при решении широкого круга задач, характерных для современной войны на море.

Второе учение, состоявшееся в начале мая 2023 года в районе острова Сан-Клементе и базы ВМС Сан-Диего, расположенных соответственно у побережья Калифорнии и на нем самом, имело уже характер многодоменного мероприятия учебно-боевой подготовки. Оно получило наименование Integrated Battle Problem 23.1 (IBP 23.1, «Комплексная боевая задача – 23.1»).

Главными целями учения, проходившего под общим руководством командования 3-го оперативного флота ВМС и с привлечением дополнительно сил и средств военно-морской авиации и подводных сил американского флота, а также с участием подразделений Командования специальных операций ВМС и технических групп около 20 компаний-разработчиков, были определены:

– отработка действий «по использованию на большую дальность в надводной и подводной обстановке средств поражения, разведывательно-поисковых систем и систем управления и контроля, а также средств оценки результатов применения оружия и доразведки целей»;

– практическая оценка возможностей отдельных безэкипажных систем и «определение направлений дальнейшего повышения их эффективности» с последующей передачей аналитических данных по результатам учения в конкретные отделы Министерства обороны и компании для корректировки работ по соответствующим образцам вооружения и военной техники;

– испытания и оценка роботизированных боевых и вспомогательных систем на предмет возможности их эффективного применения в составе сетецентрической системы боевого управления многовидовыми группировками сил и средств.

КОМПЛЕКСНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ НА МОРЕ

Современные вызовы, с которыми столкнулись американские военные на Тихом океане, заставили их существенно пересмотреть свои взгляды на применение имеющихся и пока еще только разрабатываемых систем вооружения. Отразилось это и на сценарии майского учения – он стал более сложным и многоэтапным.

«Это более комплексный сценарий, в рамках которого изучаются вопросы тактики, методы и способы применения сил и средств, разрабатываются необходимые оперативные и рабочие параметры, а также то, как бы вы все это выполняли в сложных условиях или в боевой обстановке, – подчеркнул в беседе с журналистами коммандер Джерри Дейли – командир 1-го дивизиона безэкипажных надводных кораблей ВМС США. – Это следующий шаг на пути интеграции безэкипажных систем в операции флота, проводимые по всему боевому пространству – под водой, на ее поверхности и в воздухе».

Главной отличительной особенностью майского учения стала активная интеграция в единую «боевую паутину» целого ряда разнообразных по конструкции и характеру решаемых задач платформ и технологий. В числе его «бездушных» участников – безэкипажные надводные аппараты среднего водоизмещения «Си Хантер» (Sea Hunter, «Морской охотник») и «Си Хок» (Sea Hawk, «Морской ястреб»), безэкипажный скоростной катер Т-38 «Девил Рэй» (MANTAS T-38 Devil Ray, «Дьявольский скат»), а также БПЛА – разведывательно-ударный дрон MQ-9B «Рипер» (Reaper, «Жнец») и разведывательный дрон RQ-20 «Пума» (Puma).

Среди тактических элементов, включенных в сценарий учения, стоит отметить запуск беспилотника с борта безэкипажного корабля. В качестве платформы базирования был использован безэкипажный противолодочный корабль-тримаран «Си Хок» из состава 1-го дивизиона безэкипажных надводных кораблей ВМС (база – в Сан-Диего). Роль же его «всевидящего ока» исполнял воздушный дрон вертикального взлета и посадки V-BAT, разработанный компанией Shield AI.

Этот беспилотник самолетного типа построен по концепции «тейлситтера»: он выполняет вертикальный взлет, «сидя» на своем хвосте, а точнее – на помещенном в кольцевой канал воздушном винте. По результатам проводившихся ВМС и силами спецопераций ВС США сравнительных испытаний дрон был объявлен победителем конкурса, обойдя 13 других претендентов на роль воздушного разведчика и корректировщика, способного действовать с ограниченных по размерам взлетно-посадочных площадок.

В целом результаты учения IBP 23.1 оцениваются экспертами как весьма положительные. По словам коммандера Дейли, оно позволило доработать имеющиеся или разработать новые тактические приемы и оперативные процедуры использования автономных и дистанционно управляемых образцов вооружения и техники. А также дало военнослужащим возможность ознакомиться с особенностями применения на морском театре военных действий более широкого спектра различных безэкипажных систем в условиях, максимально приближенных к боевым.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.