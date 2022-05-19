Российская Армия получила очередную партию танков Т-90М

Как сообщила 17 мая 2022 года Госкорпорация Ростех, на Уралвагонзаводе, входящем в концерн УВЗ Госкорпорации Ростех, состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" Министерству обороны Российской Федерации.

Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3") в цеху АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех), Нижний Тагил, 2022 год (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

В пресс-релизе ГК Ростех говорится, что начальник механосборочного производства Уралвагонзавода Владимир Стоянов во вступительном слове отметил, что сегодня к нижнетагильскому предприятию - особое внимание: "Зарубежные СМИ в очередной раз распространяют фейк, что Уралвагонзавод остановлен. Это значит, что нас не просто знают, но и боятся! Значит - хорошо работаем! От лица механосборщиков - заверяю, что мы и впредь не подведем! Продолжим трудиться на благо оборонно-промышленного комплекса России".

Уралвагонзавод в рамках государственного оборонного заказа поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. Подготовка и освоение серийного производства этих современных бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний.

Со стороны bmpd укажем, что, судя по видеорепортажам, с Уралвагонзавода была отправлена партия из десяти танков Т-90М.

Напомним, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" 24 августа 2017 года Министерством обороны России был заключен с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) контракт на поставку первых 30 танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"). Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М данного первого контракта десять должны быть машинами новой постройки, а остальные 20 должны были быть переоборудованы в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90, однако, по другим источникам, все танки Т-90М должны быть новой постройки.

По условиям контракта 2017 года, поставка 30 указанных танков Т-90М должна была быть произведена в 2018-2019 годах, однако фактическая поставка первых 10 танков Министерству обороны в состав танкового батальона 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа была произведена только в апреле 2020 года. Еще одна партия танков Т-90М была поставлена туда же в ноябре 2020 года, и еще одна партия тогда же была поставлена в Казанское танковое училище.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" 21 августа 2018 года Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на поставку 30 танков Т-90М, подлежащих модернизации из танков Т-90 и нового производства, с заявленным сроком поставок в 2019 году. Фактически танки по данному контракту были поставлены в первом полугодии 2021 года, и в августе 2021 года исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин заявил, что за истекший период года "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц". Ранее в марте 2021 года было сообщено, что первые сданные в 2021 году танки Т-90М в количестве восьми единиц поступили в состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в поселке Мосрентген (Новая Москва).

28 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России подписало с УВЗ еще один контракт на модернизацию до уровня Т-90М еще 100 танков Т-90А, а 24 августа 2021 года на Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" был подписан еще один контракт с УВЗ сроком на несколько лет на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М (предположительно, суммарно до сотни единиц).

По известным данным, танки Т-90М в ходе специальной военной операции на Украине были впервые применены в небольшом количестве, предположительно, в составе батальонной тактической группы 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с конца апреля 2022 года в Харьковской области.

Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"), отправленных в войска с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех), Нижний Тагил, май 2022 года (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Видео (с) Уралвагонзавод: