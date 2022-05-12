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Военное обозрение

Генштаб ВСУ заявил о проблемах с радиосвязью в украинских формированиях под Николаевом из-за применения систем РЭБ ВС России

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский генеральный штаб опубликовал сводку, в которой есть несколько моментов, обращающих на себя особое внимание. В новой сводке в отличие от ряда предыдущих уже нет заявлений о «контрнаступательных действиях» украинских войск. Единственный успех, о котором по итогам суток отчитались в ГШ ВСУ, является «отражение 12-ти атак противника в Донецкой и Луганской областях», а также 4 сбитых БПЛА «Орлан» и вертолёт Ми-24. На данный момент российское министерство обороны данных о потере ударного вертолёта не прокомментировало.

О провале попыток завладеть островом Змеиный украинское военное ведомство молчит.

В украинском генеральном штабе сообщают о том, что в районе Николаева российские войска подавляют каналы радиосвязи с применением систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Ранее из Николаевской области приходили сообщения о том, что украинские военнослужащие, включая представителей так называемой территориальной обороны, начали испытывать серьёзные проблемы с радиосвязью. Были зафиксированы сбои в работе системы связи на уровне различных формирований, включая бригадные. Это вызвало осложнение с контролем перемещения войск теробороны, нацбатов и ВСУ.

Из сводки ГШ ВСУ:

Одновременно с этим противник продолжает осуществление обстрелов позиций защитников и защитниц Украины.

Как видно, в сводке теперь ещё решили добавлять информацию о «защитницах», как будто в единый термин о «защитниках» они уже «лингвистически» не укладываются. До упоминания гендерно нейтральных дело тоже дойдёт?

В течение ночи из Николаева приходили сообщения о сиренах воздушной тревоги. О том, были ли «прилёты» по конкретным объектам, на данный момент не сообщается. Звуки сирен стихли в Николаеве в начале четвёртого утра.

Украинское командование добавило, что российские войска занимаются инженерными работами и оборудованием позиций на стыке Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской. В украинском генеральном штабе сообщают о «демонстративных действиях» ВС РФ по сковыванию деятельности сил украинской обороны «на Таврическом направлении».

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