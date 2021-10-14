Binkov's Battlegrounds (Хорватия): насколько качественно обучены российские сухопутные войска? И соответствует ли своему предназначению тыл?

Войны выигрывают не только за счет передового оружия. Зачастую исход сражения решает уровень подготовки армии, опыт и тыловое обеспечение, утверждает хорватский пользователь YouTube. Как обстоят дела в российской армии? Насколько сильно она превосходит или уступает армии США? Эти и другие вопросы блогер подробно разбирает в одном из последних видео.

Ранее Бинков подробно рассказал о боевой технике и вооружении, которое используют российские сухопутные войска. Но войны выигрывают не только танками и винтовками. Зачастую исход сражения решает уровень подготовки, опыт и тыловое обеспечение. Поэтому в этом видеосюжете мы постараемся осветить данные вопросы и рассказать о сухопутных войсках России, а также о других наземных родах войск, таких как воздушно-десантные войска, морская пехота и национальная гвардия. В России все может быть больше.

У российских сухопутных войск богатый опыт. Иногда такой опыт, как скажем, война в Афганистане, влияет на современную армию.

Если посмотреть на состав российских сухопутных войск, становится очевидно, что у России меньше подразделений поддержки и тылового обеспечения, чем в США. Это в соотношении с количеством боевых частей и подразделений. Россия это понимает, и у нее есть планы увеличить количество тыловых подразделений на уровне дивизии.

Россия. В сухопутных войсках России личного состава 470 000 человек (включая структуры командования и подразделения обеспечения. Это 52% от общей численности личного состава вооруженных сил.

США. В сухопутных войсках США личного состава 485 000 человек (включая воздушно-десантные войска). 146 000 человек в корпусе морской пехоты. Это 47% от общей численности личного состава вооруженных сил.

Сегодня в российских полках меньше подразделений обеспечения, чем в американских бригадах, у которых войск поддержки и обеспечения почти столько же, сколько боевых подразделений.

США. 45% личного состава бригады "Страйкер" находятся в звене управления, а также в батальонах обеспечения. 55% в разведывательных, стрелковых батальонах и в артиллерийских дивизионах.

США. 57% личного состава сухопутных войск США находится в бригадах обеспечения и в командном составе. 43% в боевых подразделениях: батальонные боевые группы, артиллерийские, авиационные бригады.

Соотношение меняется в пользу подразделений поддержки и управления, если учитывать весь личных состав сухопутных войск США.

В годы холодной войны в советских мотострелковых дивизиях и полках было очень много боевых подразделений. На подразделения поддержки, обеспечения и управления оставалось всего 18%.

Россия. Советская мотострелковая дивизия/полк. 82% личного состава в боевых частях и подразделениях, 18% в подразделениях поддержки, обеспечения и управления. На уровне выше дивизионного таких подразделений поддержки, обеспечения и управления было больше.

Россия несколько изменила это соотношение, приблизившись к уровню сухопутных войск США, но насколько - трудно сказать.

Россия. В российских сухопутных войсках 250 000 человек личного состава в танковых, мотострелковых, разведывательных, противовоздушных, артиллерийских, ракетных частях и подразделениях ("Искандер"), в подразделениях спецназначения. С учетом армейской авиации 270 000 человек.

Если бы в российских сухопутных войсках соотношение подразделений поддержки, обеспечения и управления было таким же, как в США, то там личного состава было бы намного больше, хотя это явно не так.

Россия. 280 000 личного состава - официальная оценка. 470 000 - цифра Бинкова с поправкой на соответствующую американскую цифру.

Отсюда и вывод о сравнительной немногочисленности подразделений обеспечения и поддержки, если сравнить скорректированную цифру боевых частей и подразделений, включая армейскую авиацию, с общей скорректированной численностью личного состава, связанного с российскими сухопутными войсками.

На самом деле, соотношение может быть обратным соотношению в сухопутных войсках США.

Россия. 270 000 личного состава в боевых частях и подразделениях на общую численность 470 000. 57% личного состава в боевых частях и подразделениях, 43% - в подразделениях поддержки, обеспечения и управления.

Военные расходы. ВВС и ВМС в сравнении с сухопутными войсками

Это лишь грубая оценка, но можно с уверенностью сказать, что их больше, чем в советскую эпоху.

Что касается финансирования, то российские сухопутные войска в среднем требуют гораздо больше средств, чем ВВС и ВМФ. Сравните это с американскими расходами, и станет очевидно, что сухопутные войска - это король в традиционной триаде видов вооруженных сил.

В этом отношении полезно посмотреть на денежное довольствие военнослужащих и на его долю в военном бюджете. На денежное довольствие в российской армии уходит 46% оборонного бюджета. В США доля денежного довольствия, льгот и пособий составляет 34% от бюджета. Почему это важно?

Ну, это показывает, что у российской армии очень ограниченный потенциал роста, и она не может стать намного профессиональнее, чем сейчас, если не будет серьезных изменений в военных ассигнованиях, и не увеличится количество призывников. Но сокращение числа призывников - это как раз то, чем российские вооруженные силы, включая сухопутные войска, занимаются последние 20 лет.

Если в 2000 году солдат-профессионалов в армии было очень мало, то в последние пять лет их количество в вооруженных силах в целом составляет около 400 000 человек.

Но в этом тоже есть проблема. Российские военные хотели увеличить численность личного состава еще больше. Одно время они планировали, что к 2025 году солдат-контрактников будет 500 000.

Но существуют денежные ограничения, и планы пришлось сократить в сторону уменьшения численности профессиональной армии. Сейчас называется срок 2030 год.

Среднемесячное денежное довольствие российского военнослужащего, 2020 год.

Рядовой - 28 500 рублей

Командир взвода 64 900 рублей

Средняя зарплата в России, 2020 год.

34 422 рубля

Призывники получают чуть больше 2 000 рублей в месяц

Надо сказать, что большинство солдат-контрактников в российской армии получают денежное довольствие, равное или чуть больше средней зарплаты по стране. Поэтому неудивительно, что часть российских вооруженных сил по-прежнему комплектуется призывниками, которые служат год и получают крошечное денежное довольствие.

Численный состав российских вооруженных сил, 2020 год

24% - офицеры, прапорщики, сержанты

44% - солдаты-контрактники

25% - призывники

7% - курсанты

При этом в российских вооруженных силах весьма приличное количество солдат-профессионалов. Ими укомплектованы главным образом боевые подразделения, а это значит, что призывники служат в основном в частях и подразделениях поддержки и обеспечения.

Солдаты-контрактники - это по сути дела те же солдаты, которые служат в сухопутных войсках США по контракту. Они подписывают контракт на два года, иногда на более длительный срок. Это похоже на американскую систему, где военнослужащие контрактной службы как минимум два года отдают действительной военной службе. Хотя в США срок действительной военной службы ближе к четырем годам.

Многим российским военнослужащим предлагают контракт на два года, как только их призывают в армию.

Но в целом американский военнослужащий должен прослужить восемь лет. Остаток времени он проводит в резерве. В российской армии до сих пор нет полностью сформированной системы резерва, так что сходства на этом заканчиваются.

189 500 человек в резерве сухопутных войск США (подразделения поддержки и обеспечения)

35 500 резерв морской пехоты

Последние 10 лет Россия безуспешно пытается создать крупный, хорошо подготовленный резерв. Благодаря усилиям командиров на местах порой удается набрать от пяти до восьми тысяч резервистов, которые проходят переподготовку.

В последнее время в Южном военном округе предпринимаются усилия по созданию резерва численностью 38 000 человек.

Бывшие военнослужащие смогут подписать контракт сроком от трех до пяти лет на службу в резерве. После этого их могут призвать на действительную военную службу, на боевую подготовку и даже для участия в боевых действиях.

Денежное вознаграждение резервистам

3-10 тысяч рублей за три дня подготовки в учебном классе

25-70 тысяч рублей за 30 дней военной подготовки в лагере

Пока рано говорить, какая судьба ждет этот план. В настоящее время по российскому закону большинство мужчин призывного возраста считаются годными к службе в резерве. Теоретически это более двух миллионов человек. Но как говорят российские генералы Болдырев и Макаров, на практике они рассчитывают на успешный призыв от 300 до 700 тысяч бывших военнослужащих в качестве резервистов, если начнется большая война.

Есть одна область, в которой российские сухопутные войска теоретически весьма сильны. Это хранение старой военной техники, которую можно использовать в случае тотальной войны, в которой будут участвовать многие мобилизованные резервисты и гражданское население.

Россия.

10 200 танков Т-72, Т-80, Т-90

9 500 БМП и БРДМ

6 000 БТР

4 260 САУ

12 415 буксируемых артиллерийских орудий

3 220 РСЗО

Неизвестное количество самоходных ЗРК

В 2012 году на складах было 18 000 танков

США.

3 700 танков М1

2 800 БМП и разведывательных машин

8 000 БТР

500 САУ

200+РСЗО

300+ самоходных ЗРК "Авенджер"

Несколько десятков установок ЗРК "Пэтриот"

В сухопутных войсках США тоже немало старой боевой техники на консервации, но на российских складах ее в несколько раз больше.

Конечно, здесь есть свои вопросы. Прежде всего, невозможно сказать, насколько хорошо хранится вся эта российская военная техника. Вместе с тем количество техники на складах существенно сокращается, а это говорит о том, что использовать такое вооружение на практике не всегда представляется возможным.

И конечно, есть вопросы боевой подготовки и опыта, хотя эти составляющие подсчитать намного труднее. Качество боевой подготовки в российских сухопутных войсках существенно повысилось по сравнению с 2000-ми годами, когда оно было отвратительным. Кроме всего прочего, сейчас регулярно проводятся военные учения вместе с другими странами. С 2013 года началось проведение внезапных проверок без предупреждения. Количество крупных внезапных учений к 2014 году увеличилось с 12 до 18.

С лета 2013 до лета 2014 года было проведено шесть масштабных учений на уровне ТВД.

В 2014 году было 3 500 учений

В 2015 году было 4 000 учений

К 2015 году общее количество учений увеличилось еще больше. Очень крупные учения, такие как "Запад" и "Восток", проводятся на регулярной основе.

Известно, что в маневрах "Восток-2018" принимали участие 300 000 военнослужащих. Правда, на самом деле участников могло быть не больше 100 000.

Но все это мало что говорит нам об уровне боеспособности сухопутных войск. Но с учетом увеличения числа учений, числа участников и сложности отрабатываемых задач в приближенных к боевых условиях можно с уверенностью сказать, что российская армия сегодня подготовлена лучше, чем когда бы то ни было - в советскую эпоху или в наше время.

Неполный список крупных российских учений

(По оценке НАТО и российского Министерства обороны)

Кавказ-2008 - 40 000 участников

Запад-2009 - 13 000 участников

Восток-2010 - 20 000 участников

Центр-2011 - 12 000 участников

Кавказ-2012 - 8 000 участников

Запад-2013 - 90 000 участников

Восток-2014 - 155 000 участников

Центр-2015 - 100 000 участников

Кавказ-2016 - 120 000 участников

Запад-2017 - 70 000 участников

Восток-2018 - 100 000 участников

Центр-2019 - 120 000 участников

Кавказ-2020 - 150 000 участников

Один российский генерал якобы сказал, что армии дешевле воевать в Сирии, чем проводить военные учения в России. Надо сказать, что с 2015 года Россия регулярно меняет свой воинский контингент в Сирии, отправляя туда военных на 3-4 месяца с целью обретения боевого опыта. До этого российские войска набирались опыта на востоке Украины.

Элитные войска, предназначенные для ведения наземных боевых действий, занимаются боевой подготовкой очень много.

Учения ВДВ

500 тактических учений в 2018 году

Более 50 крупных учений в 2019 году

Воздушно-десантные войска наверняка первыми вступят в бой в случае начала войны. Список проводимых ими учений и тренировок впечатляет. Один воздушно-десантный полк за полгода провел следующие учения.

250 тактических учений с парашютным десантированием

130 совместных учений с подразделениями артиллерии и ПВО

1 100 занятий с боевой стрельбой

Чтобы ответить на вопрос о том, насколько хорошо обучены российские войска по сравнению, скажем, с американскими, очень приблизительная оценка может выглядеть следующим образом.

В данном случае компетентность означает способность вести боевые действия в самых разных условиях и с самым разным опытом, во взаимодействии с другими силами и средствами. По этой причине резерв сухопутных войск является последним в данном списке. Его подразделения не предназначены для ведения боевых действий, будучи силами поддержки и обеспечения.

Россия

Войска специального назначения, ВДВ и т.д.

Сухопутные войска /морская пехота (действительная военная служба)

Подготовленный организованный резерв

Национальная гвардия (неструктурированный резерв)

США

Войска специального назначения, ВДВ и т.д.

Сухопутные войска /морская пехота (действительная военная служба)

Национальная гвардия сухопутных войск /резерв корпуса морской пехоты

Резерв сухопутных войск

Неструктурированный российский резерв во многом похож на национальную гвардию. Росгвардия частично состоит из профессионалов, а частично из призывников. Но с другой стороны, она не предназначена для проведения общевойсковых маневров. Резервисты могут обладать определенным опытом ведения общевойсковых действий с того времени, когда они служили в армии.

Российская национальная гвардия - это силы внутренней безопасности. В определенном смысле это легкая пехота и полиция. Росгвардия даже не входит в состав российских вооруженных сил, это параллельная организация, подчиняющаяся президенту России. Кроме обеспечения внутренней безопасности она выполняет задачи по борьбе с терроризмом и по защите границы, хотя в случае войны она будет выполнять ряд других оборонительных функций.

Личного состава в национальной гвардии немало, но количество боевых подразделений невелико. Опять же, некоторые из этих подразделений оснащены военными бронированными машинами и даже легкими буксируемыми гаубицами.

Что касается вышеупомянутых воздушно-десантных войск, то они тоже не входят в состав сухопутных войск. Но конечно же, они являются родом войск в вооруженных силах. Воздушно-десантные войска - это самостоятельный род войск, подчиняющийся непосредственно главнокомандующему или назначенным им командирам. В 2012 году численность личного состава ВДВ составляла 35 000 человек. В то время строили большие планы, и было объявлено, что каждая дивизия получит третий полк. Но потом стало ясно, что такого увеличения не состоялось - скорее всего, из-за финансовых затруднений. Даже сегодня поставленная цель по пересмотру структуры и численности личного состава не достигнута. В действительности численность ВДВ сейчас составляет от 45 до 50 тысяч. Это чуть больше, чем в воздушно-десантных войсках США. Правда, американская цифра относится только к подразделениям и частям сухопутных войск.

Россия. Численность личного состава воздушно-десантных и десантно-штурмовых частей и подразделений 45-50 тысяч. Примерно 40 пехотных / механизированных батальонов

США. Численность личного состава воздушно-десантных и десантно-штурмовых частей и подразделений 40-45 тысяч. Примерно 30 пехотных батальонов

У американской морской пехоты есть свои десантно-штурмовые подразделения.

Прямое сравнение затруднено еще и в связи с тем, что у США больше личного состава в авиации и в подразделениях тылового обеспечения.

Поэтому переброска войск далеко за пределы российских границ вряд ли будет эффективной. Правда, российские десантники могут в больших количествах сбрасывать на парашютах боевые машины десанта. А американские десантники только недавно начали получать такие машины, и в основном они сбрасывают парашютным способом военные джипы "Хаммер".

ВДВ России

Сотни БМД-2

300+ БМД-4

ВДВ США

Десятки (14+) легких бронемашин LAV-25

Давайте также упомянем наземные войска российского военно-морского флота. Ближайшим американским эквивалентом является корпус морской пехоты.

Морская пехота

35 000 личного состава

Численность российской морской пехоты в последние годы также была увеличена. В процентном соотношении увеличение даже больше, чем в ВДВ. Тем не менее по численности она примерно в три раза меньше американского корпуса морской пехоты. В среднем российский батальон морской пехоты почти в два раза меньше американского.

Тем не менее у российских морских пехотинцев более тяжелые системы вооружения. Среди них танки, от которых американские морские пехотинцы отказались, а также ЗРК средней дальности, которых у американцев тоже нет.

Россия

11 артиллерийских дивизионов

20 пехотных/разведывательных/танковых батальонов

15+зенитно-ракетных дивизионов

США

8 артиллерийских дивизионов

30 пехотных/разведывательных/танковых батальонов

Естественно, российская морская пехота предназначена в основном для защиты побережья и проведения небольших операций по захвату близлежащих островов. Она не в состоянии проводить крупномасштабные десантные операции, в отличие от морской пехоты США.

У России просто нет такого как у США количества вертолетов и десантных кораблей. Вертолеты просто не предназначены для поддержки сухопутных войск, как в армиях некоторых других стран. В России транспортные вертолеты занимаются переброской воздушно-десантных войск. У нее нет тысяч вертолетов, как у США, и в этом отношении две страны просто нельзя сравнивать. Американский вертолетный флот обслуживает все сухопутные войска.

Транспортные вертолеты

Россия

36 Ми-26

530 Ми-8

70 Ка-226 и "Ансат"

США

450 CH-47

2 229 UH-60

552 UH-1 и UH-72

Российские пехотные подразделения менее мобильны, чем американские, поскольку для них приоритетом являются другие задачи. Все эти российские вертолеты официально входят в состав ВВС.

Кстати, почему бы не упомянуть и боевые вертолеты?

Ударные вертолеты

Россия

135 Ка-52

110 Ми-28Н/НМ

64 Ми-35

120 Ми-24П

США

354 АН-64Е

360 АН-64D

131 АН-1Z корпуса морской пехоты

В российских сухопутных войсках все чаще применяют беспилотные летательные аппараты. Предположительно, на вооружении у России имеется примерно 4 000 БПЛА, хотя подавляющее большинство - это крошечные дроны. Сейчас чаще всего используются три модели: из семейства "Форпост", в основу которых легли израильские БПЛА "Сёрчер", российский "Элерон 3" и "Застава", созданная на базе израильского "Бёрд Ай 400".

Флот БПЛА российских сухопутных войск

100 БПЛА "Форпост" (максимальный взлетный вес 450 кг, время пребывания в режиме ожидания 20 часов)

2 000+ "Элерон 3" (максимальный взлетный вес 5 кг)

1 000 "Орлан-10" (максимальный взлетный вес 15 кг)

Сотни (?) БПЛА "Застава" (максимальный взлетный вес 4 кг)

Наряду с "Элероном", в войска все чаще поступают другие отечественные модели дронов.

"Иноходец-РУ"

(максимальный взлетный вес 1 000 кг, время пребывания в режиме ожидания 24 часа)

Уже начато производство более мощного БПЛА "Форпост-Р". Но несмотря на новые образцы боевой техники, будущее российских сухопутных войск как всегда расплывчато. Дело не только в боевой технике, но и в личном составе, в финансировании, в подготовке. Сухопутным войскам нужно больше младших командиров из сержантского состава, и здесь российская армия споткнулась. При проведении реформ она избавилась от многих таких должностей в стремлении оптимизировать численность войск. И сейчас в сухопутные войска возвращают часть этих должностей, поскольку стало понятно, что в низовом звене их явно не хватает.

Тем не менее российские сухопутные войска - это очень грозная сила, особенно когда они защищают границы России, для чего, собственно, они и создавались.

В войне со средним и даже крупным, но не очень сплоченным противником они могут оказаться исключительно боеспособными в приграничных войнах, если им не нужно будет демонстрировать силу в тысячах километрах от своих границ. В такой обстановке, если когда-нибудь начнется война, российские сухопутные войска могут очень быстро отреагировать на действия соседей, нанеся по ним смертоносный удар.

Комментарии читателей

Bazz

Бинков - главный диванный генерал на YouTube.

Darkwing Eagle

"Один российский генерал якобы сказал, что армии дешевле воевать в Сирии, чем проводить военные учения в России. Надо сказать, что с 2015 года Россия регулярно меняет свой воинский контингент в Сирии, отправляя туда военных на 3-4 месяца с целью обретения боевого опыта. До этого российские войска набирались опыта на востоке Украины".

Вы только задумайтесь. Россия ведет реальные войны в целях подготовки своей армии вместо того, чтобы проводить боевую подготовку без ведения войны.

Stefano D'Adamo

Величайшая угроза для российской армии - это дедовщина, запугивание призывников. Это чистая уголовщина. Думаю, в этом вопросе удалось кое-что исправить…

Mad dog

К сожалению, в этом видео почти полностью отсутствует стратегический контекст. У США свыше 700 военных баз в 80 странах мира. За исключением Сирии у русских военных около десятка баз в ближайшем зарубежье и в бывших советских республиках. Около половины из них обеспечивают миротворцев и наблюдателей в зонах замороженных конфликтов. Зачем русским такая мощная система тылового обеспечения, как у США? Совершенно незачем. Американская и российская армии выполняют совершенно разные задачи. Первая проецирует силу по всему миру, а вторая защищает самую большую страну на планете. Это значит, что состав вооруженных сил и система тылового обеспечения у них разные. Поэтому прямое сравнение, как на видео, ничего не дает.

IDC Anymore

Очень информативный и хорошо подготовленный анализ. Не соглашусь только в одном. Я думаю, Россия наглядно продемонстрировала свою способность вести активные боевые действия за тысячи километров от своих границ, а именно в Сирии. Россия там не отступила, не допустила падения Асада и пресекла попытки США и Запада сменить власть в этой стране. И сделала она это практически без дополнительной помощи со стороны союзников.

Crist San

Российские сухопутные войска так хорошо подготовлены, что победить российские сухопутные войска могут только российские сухопутные войска.

Bill Naova

Им нужно больше солдат с двумя мамами (папами).

VolgaGornaja

Учитывая то, что большинство людей называют регулярную российскую армию донецкими шахтерами и трактористами, можно предположить, что настоящие русские солдаты боеспособные и преданные, особенно когда надо защищать свою землю или помогать странам в беде. То же самое можно сказать про гражданских. Русским свойственно драться за то, что они считают правильным. Русские беспощадны к врагу, но милостивы к побежденному.