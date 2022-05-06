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Военное обозрение

Президент Сербии заявил, что слова Путина о Косово добавили Белграду проблем в решении территориального вопроса

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Сербии Александр Вучич после сегодняшней встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что его страна находится в крайне сложном положении касательно решения вопроса Косово и Метохии. При этом он подчеркнул, что проблем Белграду якобы добавили недавние слова Владимира Путина о косовском прецеденте Международного суда ООН.

Ранее в ходе беседы с Генсеком ООН российский лидер заявил, что СВО на Украине не является вторжением. Россия имела полное право признать республики ЛДНР в качестве независимых государств и встать на их защиту после подписания соответствующего договора.

Владимир Путин добавил, что прецедент, позволяющий отдельным территориям тех или иных стран объявлять о своем самоопределении и не получая разрешения от центральных властей, был создан именно в ООН. Президент напомнил, что в 2008 году Международный суд ООН признал независимость Косово. Более того, к этому решению также присоединился и целый ряд западных стран.

Именно в связи с вышеупомянутым высказыванием Владимира Путина, президент Сербии заявил, что слова российского лидера о Косово якобы добавили Белграду проблем в решении территориального вопроса. При этом Вучич пообещал поднять данную тему в завтрашнем обращении к своему народу.

Стоит добавить, что согласно конституции Сербии, территории Косово и Метохии являются автономиями в ее составе. В то же время, частично признанная Республика Косово считает себя независимым государством.

При этом, судя по всему, вам Вучич не особо стремится разобраться с данной проблемой. Недавно он заявлял, что Сербия не будет решать вопрос с Косово по примеру ЛДНР, так как страна, находившаяся под санкциями 10 лет, прекрасно осознает последствия таких решений. Кроме того, Сербия активно стремится в Евросоюз и конфликты ей сейчас не нужны.

Теперь «виновником» сложного положения, по логиге Вучича, стал Владимир Путин, сославшийся на косовский прецедент в беседе с Генсеком ООН. В общем, чтобы «завуалировать» свое бездействие, Вучич ищет оправдания, о которых, скорее всего, он завтра в очередной раз и будет рассказать своим согражданам.

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