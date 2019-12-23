Живое слово памяти и славы

Президент РФ провел совещание о праздновании годовщины Победы

В будущем году все граждане России отпразднуют 75-летие победы над фашизмом. 11 декабря в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Российского организационного комитета (РОК) "Победа" по вопросам подготовки к проведению этого торжества, сохранения памяти и предотвращения фальсификации истории о Великой Отечественной войне (ВОВ). Президент объявил будущий год Годом памяти и славы.

ДЕЛА СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ

Как подчеркнул глава Кремля, нужно принять все необходимые меры, чтобы наполнить этот год "живым содержанием" и сделать его "выразительным и запоминающимся". "Везде, везде есть свои герои Великой Отечественной войны – фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное сердечное внимание и заботу", – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в новых поколениях надо укреплять проверенные жизнью базовые ценности, которые отражают российские традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с ее испытаниями и триумфами. "И здесь, конечно, особая роль принадлежит Великой Отечественной войне. Она оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защищать имена наших героев", – сказал председатель РОК.

Отметил он и тот факт, что не ослабевают попытки исказить историческую правду. В этом процессе участвуют не только "наследники пособников нацистов", но и респектабельные международные институты и европейские структуры. Путин напомнил присутствующим, что совсем недавно Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, которая поставила в один ряд нацистских преступников и героически сражавшихся с ними граждан Советского Союза. "Недавняя резолюция ЕП поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м. А тех, кто пытается спорить с такой, ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют в "информационной войне против демократической Европы", это цитата. Наш ответ на ложь – это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах ВОВ, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего", – подчеркнул президент.

Он сказал, что "в истории нет и не может быть "невыгодных", "неудобных" страниц. История должна быть единым целым для живущих будущих поколений. "Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России. Именно это и должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы. А главным делом, повторю, – реальная, конкретная поддержка, забота о ветеранах", – заключил выступление Владимир Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении сказал, что в России существует чуть более 31 тыс. воинских захоронений, в которых покоится более 4,4 млн человек. За пределами РФ в 56 государствах находится более 12 тыс. воинских захоронений, в которых лежат 4,1 млн погибших воинов, из которых известны имена только 837 тыс.

Генерал отметил, что в последнее время участились незаконные действия против могил русских солдат, закончивших свой путь на территориях иностранных государств. "Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеют место в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах", – заметил Шойгу и добавил, что МО подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов ВОВ. "Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своими действиями или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями", – заявил военный министр.

Он сообщил присутствующим о том, что МО постоянно проводит мероприятия по поиску мест захоронения погибших, восстановлению их имен и званий и увековечиванию памяти о героях. В этих акциях принимают участие как опытные поисковики, так и патриотически настроенная молодежь. Ведется также и поиск захоронений безвинно погибших граждан и восстановление их имен.

В завершение доклада военный министр сказал, что в МО идет активная подготовка к 75‑й годовщине Победы в ВОВ и проведению Года памяти и славы. "Мы сделаем все, чтобы празднование этой знаменательной даты навсегда осталось в памяти наших соотечественников и международного сообщества", – заявил Шойгу.

Выступивший после главы МО заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заметил, что в настоящее время за рубежом нарастают акции не только по фальсификации истории ВОВ, но и по пересмотру ее общепризнанных итогов, включая вердикты Нюрнбергского трибунала. Кроме того, в ряде государств набирают обороты усилия по оправданию преступлений нацистов и коллаборационистов, а также интенсифицируется "позорная кампания против памятников и захоронений солдат-освободителей". "В связи с этим мы рассматриваем 75-летие Победы, празднование его как очень важную возможность вновь напомнить международному сообществу об уроках прошлого, защитить историческую правду, а также переподтвердить незыблемость положений Устава ООН – несущего элемента системы международного права и сегодняшних международных отношений", – подчеркнул замминистра.

Он также заявил, что в тех странах, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, в случае сноса памятников в Польше или странах Балтии, МИД не только поднимает эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ, но и задействует общественные структуры проживающих там соотечественников.

Панкин рассказал, что по линии внешнеполитического ведомства активно ведется энергичная издательская работа. Российские послы регулярно публикуют статьи в СМИ, выступают с интервью в местных средствах массовой информации и проводят встречи с соотечественниками и их организациями.

С целью противодействия фальсификации российской истории активно используется потенциал цифровой дипломатии и социальных сетей. За последнее время создано более 100 мультимедийных материалов по ВОВ, в которых рассказывается о ходе основных сражений, освобождении Красной армией советских и европейских городов, в частности Киева, Братиславы, Одессы, Минска, Вильнюса, Львова, Кишинева, Софии, Таллина, Белграда, Риги. Существуют такие же материалы и про освобождение узников концлагерей. Публикуются данные по истории Мюнхенского соглашения 1938 года, советско‑германского пакта о ненападении, о вступлении СССР в войну против милитаристской Японии, о деятельности антисоветского подполья в странах Балтии. Аудитория, которая пользуется этой информацией, сегодня составляет почти 8 млн человек.

Кроме того, за рубежом, в частности в странах СНГ, БРИКС, ШОС, а также в Сербии, Израиле и в ряде других государств, планируется проведение масштабных памятных мероприятий и крупных проектов. В этом направлении МИД активно взаимодействует с профильными неправительственными организациями, в том числе с Российским военно‑историческим обществом.

Замминистра сделал акцент на том, что "память о Победе продолжает сплачивать многонациональный и многоконфессиональный русский мир" и в общих усилиях в этом направлении важную роль играют объединения связанных своими корнями с Россией граждан. Он рассказал об осуществляемой в Израиле при содействии посольства России инициативе бывших граждан нашей страны по установке в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда "Свеча памяти", открытие которого должно состояться в начале будущего года. В странах СНГ реализован информационно‑просветительский проект "Наши герои", в Сербии начата реализация проекта "Дороги Победы", в целом ряде государств функционируют русскоязычные научно‑просветительские общества, которые способствуют продвижению объективной информации о совместном прошлом.

"И нам, и нашим детям, внукам очень важно знать и родную, и всемирную, мировую историю во всей ее полноте", – заявил Панкин, заканчивая свой доклад, и заявил, что только полуправда "создает лазейки" и служит "поводом фальсификации и манипуляции сознания", которого нельзя допустить.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ ПАРЛАМЕНТА ЕС

19 сентября в Страсбурге ЕП принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в преамбуле к которой повествуется об истории СССР и РФ и звучат категорические обвинения в оба адреса.

Повторяется заявление о том, что СССР навязал свою идеологию странам Восточной Европы, демократические силы которых были якобы против коммунизма и социализма, но страх перед Сталиным и мощью Красной армии вынудил их принять условия, выдвинутые тоталитарным режимом. Но в действительности все было совершенно иначе. К началу Второй мировой войны (ВМВ) почти все европейские страны были в той или иной степени инфицированы фашистской идеологией. Лидеры большинства из них, и прежде всего Англии и Америки, хотели повернуть военную машину Третьего рейха на Восток, финансировали и вооружали Германию. И они добились своего. Правда, при этом тоже не остались безнаказанны.

Звучит заявление и о железном занавесе между СССР и Западом, создателем которого был якобы тоталитарный советский режим. Но это заведомая ложь, как и все остальные утверждения "друзей" России. Все они с момента установления советской власти стремились остановить развитие шестой части земли. После ВМВ Запад всячески препятствовал восстановлению экономической и политической значимости Москвы на мировой арене, используя для решения этой задачи холодную войну. В настоящее время эта стратегия реализуется в форме санкций, торговых и других ограничений.

На первое место среди прочих угроз западным "демократиям" ставится придуманная агрессивность Москвы. Однако в мировой истории нет было и нет государства с таким количеством миролюбивых инициатив, каким был СССР и какой является РФ.

Поминаются, правда в своей интерпретации, и многие другие исторические факты, которые влияли и продолжают отрицательно влиять на стабильность ситуации в мире.

Собственно, текст резолюции состоит из 21 пункта. В ней указывается, что ВМВ, самая разрушительная война в истории Европы, стала результатом договора фашистской Германии и СССР о ненападении, заключенного в августе 1939 года, "также известного как пакт Молотова–Риббентропа, и его секретных протоколов, в результате чего два тоталитарных режима, разделявших цель мирового завоевания, разделили Европу на две зоны влияния".

Авторы резолюции напоминают мировой общественности о том, что "нацистский и коммунистический режимы совершили массовые убийства, геноцид и депортации и привели к гибели людей и потере свободы в XX веке в невиданных в истории человечества масштабах". Также напоминают об ужасающем преступлении Холокоста, совершенном нацистским режимом. В ней говорится о решительном осуждении актов агрессии, преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека, совершенных "нацистским, коммунистическим и другими тоталитарными режимами".

Резолюция гласит, что "европейская интеграция как модель мира и примирения является свободным выбором народов Европы для того, чтобы они взяли на себя обязательство построить общее будущее, и что Европейский союз несет особую ответственность за поощрение и защиту демократии, уважения прав человека и верховенства права не только в рамках Европейского союза, но и за его пределами".

В заключительном пункте документа ЕП указывается, что, вступив в ЕС и НАТО, "страны Восточной и Центральной Европы не только вернулись в европейскую семью свободных демократических стран, но и продемонстрировали успех при содействии ЕС в проведении реформ и социально-экономическом развитии", и подчеркивается, что этот путь должен оставаться открытым для все европейских стран.

На следующий день после принятия резолюции официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила позицию внешнеполитического ведомства по этому вопросу. Она заявила, что МИД старается воздерживаться от комментирования деятельности ЕП, но в данном случае речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории, поэтому сделано отступление от принятого правила. "Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией – страной-агрессором – и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", – подчеркнула дипломат и заметила, что истиной причиной начала ВМВ, как утверждает ЕП, стало совсем не подписание договора о ненападении между Германией и СССР.

"При этом в резолюции нет ни слова о проводившейся западными странами политике умиротворения агрессора с целью переориентирования захватнических планов Гитлера с Запада на Восток и о кульминации этой линии – Мюнхенском сговоре 1938 года. Его участники отдали на растерзание нацистов суверенное государство – Чехословакию. На фоне многочисленных упоминаний о "трудной судьбе" Польши – которая, кстати, принимала участие в упомянутом "расчленении" и заключила договор о ненападении с Берлином еще в 1934 году – подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом", – сказала Захарова.

Она также подчеркнула опасность курса на политизацию и ревизию исторических фактов. "Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя "подретушированную" версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью. А она такова, что в ряде стран Европы реабилитируют нацистских преступников, проходят массовые шествия ветеранов "Ваффен-СС" и их сторонников, вольготно себя чувствуют неонацистские организации. Вот истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека", – констатировала представительница министерства.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"